السعودية تستعد لموسم الحج 1448 بتقنيات وخدمات ذكية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السلطات السعودية بدأت الاستعداد المبكر لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، بالتزامن مع التحضير لموسم الحج لعام 1448 هجريًا، من خلال تجهيز مجموعة من التقنيات الحديثة والفعاليات المصاحبة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد جاد، والإعلامية رشا عماد، أن الاستعدادات الجارية تتم بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بهدف تيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوفير أفضل الحلول التقنية والخدمية التي تسهم في تحسين تجربتهم خلال موسم الحج المقبل

وأكد أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الجهات والشركات العاملة في تقديم الخدمات للحجاج، بما يشمل الخدمات اللوجستية والضيافة والإقامة والنقل، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تستهدف استعراض أحدث التقنيات والحلول التي يمكن توظيفها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وأشار الوصيف إلى أن المشاركة في المؤتمر لا تقتصر على الجهات المحلية، بل تمتد إلى مؤسسات وشركات دولية تعمل في مختلف المجالات المرتبطة بخدمات الحج، بما يتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب المتنوعة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين

وأوضح أن عدد الجهات المشاركة يتجاوز 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب مشاركة أكثر من 150 دولة، ضمن أكثر من 15 منطقة ترويجية رئيسية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وتطوير الخدمات استعدادًا لموسم الحج المقبل