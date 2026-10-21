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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية : انطلاق مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 150 دولة

السعودية : انطلاق مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 150 دولة
السعودية : انطلاق مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 150 دولة
أ ش أ

يشهد مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار "من مكة إلى العالم"، أكثر من 15 منطقة وبرنامجًا رئيسيًا؛ بما يتيح لمكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات المختلفة استكمال ترتيباتهم والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ.

يأتي مؤتمر ومعرض الحج - الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 - امتدادًا لما توليه القيادة السعودية من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى الجاهزية للموسم المقبل.

وخصص "مؤتمر الحج" ضمن برامجه 3 مسارات رئيسية؛ يركز أولها على البنية التحتية والخدمات التشغيلية، ويتناول النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية، فيما يختص مسار التمكين والتكامل بموضوعات الأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار، ويغطي مسار التنمية والاستدامة المنظومة غير الربحية، وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل والتطوير، وإثراء التجربة.

ويقدم "مجلس الحج"، خلال المؤتمر، مساحة للحوار تجمع التنفيذيين والمتخصصين والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين حول الموضوعات المرتبطة بخدمات الحج وممارساته، حيث تستهدف نسخته السادسة حضور أكثر من 2400 مشارك عبر 32 جلسة يشارك فيها 42 متحدثًا، إضافة لورش عمل تخصصية تركز على نقل المعرفة وبناء القدرات وعرض الممارسات والحلول التطبيقية في مجالات الخدمة المختلفة، فيما تشهد هذه النسخة إقامة "ملتقى التوعية والتدريب" للمرة الأولى، لبحث أدوات التوعية وتأهيل العاملين ورفع كفاءة المحتوى المقدم لضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن تحظى مساحات الابتكار بحضور واسع من خلال "منطقة الريادة والابتكار" المخصصة للمبادرات والحلول الجديدة، ومنطقة الهاكاثون التي تجمع المبرمجين والمطورين والمبتكرين للعمل على تحديات مرتبطة بالخدمات، ومعسكر "مستقبل ابتكارات الحج"، إضافة إلى واحة التقنية التي تعرض الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة المرتبطة بتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ويخصص المؤتمر من خلال "مركز الأعمال" مساحات لعقد الاجتماعات واستكمال التعاقدات وتوقيع الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، بالتزامن مع اللقاء الخاص برؤساء مكاتب شؤون الحجاج، الذي يناقش الجوانب التشغيلية والتنظيمية والترتيبات المرتبطة بالموسم المقبل، فيما سجلت النسخ السابقة من المؤتمر أكثر من 1,850 اتفاقية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

يحظى ضيوف المؤتمر وزواره بتغطية الواحات المتخصصة لمجالات متعددة، إذ تجمع واحة الصحة الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والشركات العاملة في المجال الصحي، وتعرض واحة التقنية الحلول الرقمية، فيما تستضيف واحة الطيران الجهات التنظيمية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات المرتبطة بالتنقل والوصول، وتخصص واحة الإعلام مساحة للمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بالتواصل لعرض المبادرات والممارسات المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وروعي خلال المؤتمر توزيع مساحات أخرى بين جناح «لبيتم»، ومنصة الشركاء، وملتقى تطوع الخبراء، و«صنع في السعودية»، وأستديو عدسة المؤتمر الذي يستضيف المسؤولين والمتخصصين ويوثق المبادرات والمخرجات المقدمة خلال أيام الحدث، ضمن معرض مصاحب يمتد على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية محليًا ودوليًا، وحضور ومشاركات من أكثر من 150 دولة.

ويحرص المؤتمر على تتويج المبدعين بعددٍ من الجوائز ومنها: جائزة "مبدعون"، التي تسلّط الضوء على الأفكار النوعية وتبحث سبل تطبيقها في خدمة ضيوف الرحمن، وجائزة "لبيتم" التي تكرم الجهات والمؤسسات وبعثات الحج المتميزة في جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

ودعت وزارة الحج والعمرة الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://hajjconfex.com/visitor-registration.

مؤتمر ومعرض الحج مدينة جدة تحت شعار من مكة إلى العالم مكاتب شؤون الحجاج

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