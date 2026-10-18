مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة يستقطب المبتكرين في معسكر "مستقبل ابتكارات الحج"

تنظم وزارة الحج والعمرة السعودية معسكر مستقبل ابتكارات الحج، الذي يستهدف تطوير الأفكار الواعدة وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ والتطوير، ترتبط باحتياجات رحلة ضيف الرحمن ومراحلها المختلفة.

ويأتي المعسكر ضمن برامج الابتكار المصاحبة للنسخة السادسة من برامج مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من 8 إلى 11 نوفمبر تحت شعار "من مكة إلى العالم".

ويركز المعسكر على 5 مسارات تشمل التشغيل الذكي وإدارة الحشود، والاستدامة وكفاءة الموارد، وتجربة الحاج والخدمات، والتوعية والتدريب، ورحلة الحاج؛ لتطوير حلول مرتبطة باحتياجات فعلية في منظومة خدمات الحج ورفع جاهزيتها للتطبيق، حيث يقدم للمشاركين جلسات للإرشاد والتوجيه المتخصص، وفرصًا لتطوير الحلول المقترحة، إلى جانب الدعم المالي وفرص الاحتضان والمزايا الإضافية، بما يعزز جاهزية الحلول للتنفيذ.

كما يتكامل مع عدد من مساحات الابتكار في النسخة السادسة من المؤتمر من بينها منطقة الريادة والابتكار، ومنطقة الهاكاثون، وواحة التقنية، التي تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال والمطورين العمل على مبادرات تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة، عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://hajjconfex.com/visitor-registration.

يذكر أن النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج التي تُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، وحضور ومشاركات من أكثر من 150 دولة، تأتي ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج 1448 هـ امتدادًا للعناية التي توليها قيادة المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.