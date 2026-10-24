إطلاق النار في الأردن.. ارتفاع عدد القتلى إلى 8 في هجوم على كنيسة بالكرك

أفادت قناة «المملكة» الأردنية بارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن، إلى 8 أشخاص، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وكان مسلحون قد أطلقوا النار خلال مراسم جنازة داخل الكنيسة، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عشرات الأشخاص، فيما باشرت الأجهزة الأمنية الأردنية عمليات البحث عن المشتبه بهم، بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أردنيين أن الهجوم نُفذ على يد متطرفين، دون الإعلان عن ارتباط المشتبه بهم بأي جماعة محددة، أو صدور إعلان بالمسؤولية عن الحادث.

وفي أعقاب الهجوم، توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدًا أن السلطات ستواجه الاعتداء بحزم، وأن محاولات النيل من وحدة الأردنيين لن تنجح.

وتُعد الهجمات المسلحة من هذا النوع نادرة في الأردن، الذي شهد إدانات واسعة للحادث، وسط تأكيدات رسمية على ضرورة حماية الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف.