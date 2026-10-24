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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار توك شو | الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يٌحسن جودة حياة المواطنين .. لميس الحديدي : مصر تشعر بألم الأردن ..بكري : 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران

توك شو
توك شو
منار عبد العظيم

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، والتي تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لميس الحديدي عن هجوم الكرك : مصر تشعر بألم الأردن وتعرف الإرهاب

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك جنوب الأردن، خلال إقامة جنازة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين.

مصر عانت استهداف الكنائس بين 2011 و2015

واستعرضت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، تحركات القيادة الأردنية عقب الحادث، مشيرة إلى زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين المصابين في مستشفى الكرك، مرتديًا زيه العسكري، وتوعده مرتكبي الجريمة بأشد العقوبات.

الكاتب العراقي حسين الهنداوي: العالم العربي يشهد صعودا ونهوضا على مختلف المستويات

أكد الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي لا يشهد اضمحلالاً أو تراجعاً نحو الاختفاء من الخريطة البشرية والمعرفية، بل يمر بمرحلة من الصعود والنهوض على مستويات متعددة، معتبراً أن الحضور العربي يتزايد محلياً ودولياً.

حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش

أكد الدكتور حسام موافي، أن مهنة الطب من المهن الإنسانية التي تتطلب من صاحبها مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المرضى، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين أداء الرسالة الإنسانية ومفهوم العمل باعتباره مصدرًا للرزق.

نائب رئيس الوزراء: تحسين جودة حياة المواطنين الهدف الرئيس لبرنامج التحول الاقتصادي

قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف وصول الاقتصاد المصري إلى أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، بما يضمن تقديم السلع والخدمات بجودة مرتفعة وتكلفة مناسبة، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

مينا عطا: أفتخر بالغناء أمام الرئيس السيسي.. وقدمت أغانٍ وطنية أكثر من أغنياتي الأخرى

أكد الفنان مينا عطا اعتزازه بمشاركته في المناسبات الوطنية والرسمية، خاصة الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حبه لمصر يظهر بوضوح في الأغاني الوطنية التي يقدمها، وأن الغناء للوطن يمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل

كشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 64 مليار جنيه في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2014، إلى جانب تقديم منح بنحو 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

حذر من تداعيات التصعيد.. مصطفى بكري يطرح تساؤلات حول التدخل الأمريكي في حرب إيران

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن احتمالات التدخل الأمريكي في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، محذرًا من أن انتقال الصراع إلى مرحلة أوسع قد يفرض تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود المنطقة، ويزيد من مخاطر اتساع رقعة المواجهة.

انفجار إقليمي.. مصطفى بكري يكشف عن 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران

استعرض الإعلامي مصطفى بكري ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، محذرًا من أن التصعيد قد يتجاوز الأهداف المعلنة ويتحول إلى صراع إقليمي واسع، بما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية قد تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

السفير محمد حجازي: مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات لأهالي غزة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تواصل دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مشددًا على أن القاهرة تمثل حائط صد أمام محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من أزمات إنسانية وغذائية وصحية.

فاتن عبد المعبود: أتمنى أن يصل صوت المواطن إلى منتدى مصر 2026.. كلنا في مركب واحدة

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أهمية أن تحظى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمساحة واضحة داخل مناقشات منتدى مصر 2026، بما يضمن طرح القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه يتوقع صدور قرارات مهمة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الرئيس استمع إلى مختلف الآراء وناقش القضايا المطروحة، ورد على ما أثير خلالها بالمعلومات، مع إتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفة.

بكري لميس الحديدي إيران

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