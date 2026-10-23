الكاتب العراقي حسين الهنداوي: العالم العربي يشهد صعودا ونهوضا على مختلف المستويات

أكد الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي لا يشهد اضمحلالاً أو تراجعاً نحو الاختفاء من الخريطة البشرية والمعرفية، بل يمر بمرحلة من الصعود والنهوض على مستويات متعددة، معتبراً أن الحضور العربي يتزايد محلياً ودولياً.

وأضاف الهنداوي، خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قراءة واقع العالم العربي تكشف عن تطورات مهمة تتجاوز الصورة السلبية التي تعكسها بعض الانتقادات، مشيراً إلى أن ما يثار من إشكالات بشأن العرب في الغرب ومناطق أخرى قد يرتبط، في تقديره، بتزايد ظهورهم وبروزهم.

وأكد أن مظاهر النهوض العربي تشمل التطورات المحلية والتوسع الديمغرافي، إلى جانب تنامي حضور القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمعات العربية، لافتاً إلى أن هذه التحولات تعكس تغيرات في بنية المجتمعات وقدرتها على التأثير في محيطها.

وأشار الهنداوي إلى أن الحضور العربي لم يعد مقتصراً على النطاق المحلي أو الإقليمي، بل امتد إلى الساحة الدولية في مجالات متعددة، موضحاً أن العرب باتوا أكثر ظهوراً في مجالات مثل الرياضة والفن، ضمن مسارات أوسع للحضور والتفاعل مع العالم.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على ضرورة النظر إلى واقع العالم العربي من منظور يتجاوز سرديات الانكسار والتراجع، مؤكداً أن التطورات الجارية تستدعي قراءة متوازنة لمظاهر الصعود والتحديات، ومتابعة انعكاساتها على مستقبل المجتمعات العربية ومكانتها الدولية.