القبض على المتهمين بالاعتداء على طليقة أحد الأشخاص داخل أرض زراعية بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة داخل أرض زراعية بمركز ومدينة القصاصين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق لحظات الاعتداء عليها وأثار حالة من الغضب بين المتابعين.

وأظهر الفيديو شخصًا يمسك السيدة من شعرها ويعتدي عليها بالضرب، مع تهديدها باستخدام سلاح أبيض، بينما تضمن المنشور المتداول اتهامات لطليقها وآخرين بالتورط في الواقعة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الواقعة شهدتها قرية حزين التابعة لمركز ومدينة القصاصين، فيما جرى ضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.