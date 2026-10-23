فاتن عبد المعبود: أتمنى أن يصل صوت المواطن إلى منتدى مصر 2026.. كلنا في مركب واحدة

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أهمية أن تحظى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمساحة واضحة داخل مناقشات منتدى مصر 2026، بما يضمن طرح القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

صوت المواطن إلى منتدى مصر

وقالت فاتن عبد المعبود: «كلنا في مركب واحدة، وأتمنى أن يصل صوت المواطن إلى منتدى مصر 2026، وأن تكون هناك مساحة للاستماع إلى نبض الشارع المصري والتعرف على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم».

وأضافت أن تعزيز التواصل بين المواطنين وصناع القرار يمثل خطوة مهمة نحو مناقشة التحديات الراهنة بصورة أكثر واقعية، والوصول إلى أفكار ومقترحات قابلة للتطبيق تستجيب لأولويات الشارع المصري.

وأوضحت أن مشاركة المواطنين بأفكارهم وطرح المشكلات التي يواجهونها من شأنهما الإسهام في توضيح طبيعة الاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يساعد على توجيه المناقشات نحو القضايا الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.

الاستفادة من الرؤى والمقترحات المختلفة

وشددت الإعلامية على ضرورة أن تكون مطالب الشارع جزءًا أساسيًا من الحوار داخل المنتدى، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويفتح المجال أمام الاستفادة من الرؤى والمقترحات المختلفة، مؤكدة أن مواجهة التحديات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.

واختتمت فاتن عبد المعبود بالتأكيد على أن الاستماع إلى المواطنين يمثل خطوة أساسية لفهم احتياجاتهم بصورة دقيقة، وطرح مطالبهم على طاولة النقاش، بما يدعم الوصول إلى رؤى تسهم في تحسين الأوضاع وبناء مستقبل أفضل للمجتمع المصري.