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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف ملفات تهم المواطنين

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح إعداد توصيات منتدى مصر 2026، موضحًا أن كل جلسة من جلسات المنتدى تشهد الخروج بمجموعة من التوصيات التي يجري حاليًا تجميعها وصياغتها بصورة متكاملة.

العمل جارٍ على تجميع مخرجات الجلسات المختلفة

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، إن العمل جارٍ على تجميع مخرجات الجلسات المختلفة، وصياغة توصيات تغطي الموضوعات والملفات التي شهدت نقاشات خلال فعاليات المنتدى.

وأضاف أن الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقدها غدًا، ستشهد الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي تتضمن مستهدفات تتعلق بعدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين.

استكمال مخرجات المنتدى

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال مخرجات المنتدى، وتجميع ما طرحته الجلسات من رؤى ومقترحات بشأن الملفات المطروحة للنقاش.

وأشار إلى أن التوصيات المنتظر الإعلان عنها ستتناول موضوعات تهم المواطنين، بما يعكس أهمية ربط المناقشات التي شهدها المنتدى بالأولويات والقضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام.

الحكومة منتدى مصر رئيس الوزراء

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