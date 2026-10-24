رئيس وزراء الأردن: مرتكبو حادث كنيسة الكرك لن يفلتوا من العقاب

شدد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، على أن مرتكبي الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بلدة "حمود" بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، لن يفلتوا من العقاب.
وقال إن "الأيدي الآثمة المجرمة التي أودت بحياة عدد من أبناء الوطن الأبرياء لن تفلت من العقاب".
جاء ذلك خلال تقديم رئيس الوزراء الأردني، مساء أمس الجمعة، واجب العزاء في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في بلدة "حمود"، وذلك خلال زيارته موقع العزاء في مقر جمعية حمود الخيرية.
وأكد أن توجيهات الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، واضحة بتسخير جميع الإمكانات لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم المستحق.. معربا عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.