تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

أطلقت هونر هاتف HONOR X9e Pro، أول طراز يحمل اسم Pro ضمن سلسلة HONOR X، مع فتح باب الطلب المسبق اعتبارًا من 22 أكتوبر، وبدء البيع الرسمي يوم 30 أكتوبر 2026.

ويتميز الهاتف بهيكل مصمم لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار، مع نظام لامتصاص الصدمات بزاوية 360 درجة، وحصوله على شهادة SGS بتقييم 5 نجوم لمقاومة السقوط والصدمات.

ويدعم الهاتف معايير مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69 وIP69K، مع القدرة على تحمل ظروف استخدام متنوعة وفق الاختبارات المعملية التي أجرتها الشركة.

ويضم HONOR X9e Pro بطارية بسعة نموذجية تبلغ 11 ألف مللي أمبير/ساعة، بينما تبلغ سعتها الاسمية 10,510 مللي أمبير/ساعة. وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 80 واط، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط.

ويأتي الهاتف بشاشة قياس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع أقصى معلن يبلغ 10 آلاف شمعة، وتقنيات لراحة العين وتحسين استجابة اللمس عند البلل أو ارتداء القفازات.

ويعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مدعومة بالتثبيت البصري والإلكتروني، إلى جانب مزايا للذكاء الاصطناعي تشمل تحرير الصور وتحويلها إلى مقاطع فيديو والتكامل مع Google Gemini.

ويتوفر الهاتف بألوان البنفسجي والبني والأسود.