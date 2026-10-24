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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور على المفاجأة المدوية بخروج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، من دور الـ32 للبطولة، موجها رسالة دعم إلى نادي الزمالك، متمنيا تتويج الفريق الأبيض باللقب القاري.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مفاجأة صنداونز المرشح القوي جدا لبطولة دوري أبطال أفريقيا يودع من دور الـ32.. شد حيلك يا زمالك يارب البطولة تكون من نصيبك».


فجّر ويليت الأنجولي مفاجأة من العيار الثقيل في دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي من منافسات دور الـ32، عقب التعادل معه بهدف لكل فريق في لقاء الإياب الذي أقيم مساء اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

حل صنداونز المباراة بأفضلية اللعب على أرضه، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 11، بعدما أطلق تاشريك ماثيوز تسديدة غير مدافع الفريق الأنجولي مسارها، لتستقر داخل الشباك وتمنح أصحاب الأرض التقدم.

لكن ويليت رفض الاستسلام، ونجح في العودة إلى أجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني، عندما استغل المهاجم كريستوفاو مابولولو خطأ في تمرير الكرة من أحد لاعبي وسط صنداونز، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 49.

وكانت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في أنجولا قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليصبح التعادل الإيجابي في مباراة الإياب كافيًا لمنح ويليت بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في البطولات الأفريقية.

وبهذه النتيجة، يودع صنداونز المنافسات القارية من دور الـ32 بصورة مفاجئة، فيما يواصل ويليت مشواره في البطولة بعدما نجح في إقصاء أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

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