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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم دبليو تخطط لدمج شاشات وماسحات بصمات في مقابض أبواب السيارات

بي إم دبليو
بي إم دبليو
عزة عاطف

في الوقت الذي تتجه فيه غالبية شركات تصنيع السيارات نحو تبسيط التصاميم الخارجية أو إخفاء مقابض الأبواب تمامًا لتقليل معامل المقاومة الهوائية، تسعى عمقت صناعة السيارات الألمانية «بى إم دبليو» إلى إعادة ابتكار هذا المكون التقليدي عبر تحويله إلى شاشات ذكية متطورة وقارئات متكاملة للبصمات الحيوية.

تفاصيل التقنية المستقبلية ومفهوم الشاشات الزجاجية

تُظهر وثائق براءة اختراع حديثة نشرت مؤخرًا رغبة الصانع البافاري في الاستغناء عن المقابض التقليدية واستبدالها بسطح زجاجي تفاعلي أو وحدات إضاءة متطورة تمتد بمحاذاة خطوط الهيكل. 

ولا تقتصر وظيفة هذه التقنية على الشكل الجمالي فحسب، بل تتحول المقابض إلى شاشات رقمية صغيرة قادرة على عرض رسومات تفاعلية، مثل مؤشرات قفل الأبواب، أو رسائل ترحيبية، أو تأكيد بصري لحالة فتح المركبة.

تعزيز الأمان عبر بصمات الأصابع والمسح الحيوي

إلى جانب العرض المرئي، يدمج التصميم الجديد مستشعرات دقيقة لقراءة بصمات الأصابع مباشرة على سطح المقبض الخارجي. 

وعندما يضع المستخدم يده لفتح السيارة، يقوم النظام بمطابقة البصمة مع قاعدة البيانات المخزنة إلكترونيًا؛ وفي حال التحقق من الهوية، يُلغى قفل الأبواب تلقائيًا دون الحاجة لاستخدام المفتاح التقليدي أو الهاتف الذكي. 

كما تشير تفاصيل البراءة إلى إمكانية التكامل مع كاميرات داخلية لإجراء تحقق إضافي عبر التعرف على الوجه، مما يرفع مستويات الأمان والحماية ضد السرقات.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار «بى إم دبليو» في دمج التقنيات الرقمية المتقدمة بتفاصيل التصميم الخارجي لسياراتها المستقبلية، مما يمهد لعصر جديد تصبح فيه أجزاء السيارة الخارجية تفاعلية كليًا مع السائق.

بي إم دبليو
بي إم دبليو ابتكارات بي إم دبليو مقابض الأبواب الذكية براءة اختراع مقابض أبواب بي إم دبليو

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