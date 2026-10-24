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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وتتوالى الإنجازات بمحطة الضبعة.. بدء تركيب مثبت الضغط بالوحدة النووية الأولى

خلال بدء التركيب
خلال بدء التركيب
وفاء نور الدين

بدأت أعمال تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للمفاعل بالوحدة النووية الأولى داخل مبنى المفاعل، بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026، في مشهد يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ المشروع، ويجسد تلاقي الإنجاز الهندسي على أرض الواقع مع الحراك المصري في مجالات الطاقة والتنمية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من الانتهاء من تركيب مولدات البخار الأربعة بالوحدة النووية الأولى، ليمثل خطوة مهمة جديدة في مسار تركيب المكونات الرئيسية للدائرة الأولية للمفاعل، ويؤكد استمرار التقدم في تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع.

ويُعد مثبت الضغط أحد المكونات الرئيسية للدائرة الأولية للمفاعل، حيث يتولى تنظيم ضغط سائل تبريد قلب المفاعل والحفاظ عليه ضمن الحدود التشغيلية المقررة. ويبلغ وزن هذه المعدة نحو 200 طن، بينما يصل ضغط التشغيل بالدائرة الأولية إلى نحو 161 بارًا، وهو ما يعكس دقة المتطلبات الهندسية والتقنية المرتبطة بتركيبها، وأهمية دورها في منظومة تشغيل المفاعل.

كما يسهم مثبت الضغط في الحد من تقلبات ضغط الدائرة الأولية أثناء ظروف التشغيل المختلفة، بما يدعم استقرار المنظومة ويحافظ على سلامة مكوناتها، بالتكامل مع أنظمة الحماية والتحكم والأمان النووي المصممة لضمان التشغيل الآمن للمفاعل.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن هذا الإنجاز يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع انعقاد منتدى مصر 2026، بما يسلط الضوء على ما يشهده مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية من تقدم ملموس في تنفيذ مكوناته الرئيسية، ويعكس التوجه نحو تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

ويؤكد توالي تركيب المعدات الرئيسية داخل مبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى الالتزام بمواصلة تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية ومعايير الأمان النووي، بما يدعم تحقيق أهداف المشروع ويعزز مكانة مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وجدير بالذكر أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يُنفذ بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام، شركة أتوم ستروي إكسبورت (ASE)، ويضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200، بقدرة 1,200 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ 4,800 ميجاوات، بما يسهم في دعم مزيج الطاقة المصري وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.

منتدى مصر المفاعل النووي الضبعة منتدى مصر 2026

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