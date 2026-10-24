بعد شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصل الصين عبر جسر جديد

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، يوم السبت، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى مدينة داندونج الصينية، في زيارة إلى البلد المجاور عبر جسر افتُتح حديثًا وذلك بعد أيام من شائعة وفاته، نقلًا عن مصدر حكومي في كوريا الجنوبية.



زعيم كوريا الشمالية يصل الصين

وافتتحت الصين وكوريا الشمالية رسميًا، خلال الشهر الجاري، أهم معبر بري بينهما في مدينة داندونج، بهدف تنشيط التجارة والتبادل التجاري مجددًا، بعد سنوات من توتر العلاقات والاضطرابات المرتبطة بجائحة كورونا.



وكانت آخر زيارة معروفة لكيم إلى الصين في سبتمبر 2025، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين ليوم النصر في بكين، حيث عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وزار شي كوريا الشمالية في يونيو الماضي في زيارة دولة، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.



ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، لكن مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين يرون أن فرص عقد لقاء بين ترامب وكيم خلال العام الجاري تتضاءل، وفقًا لما ذكرته رويترز يوم الجمعة.



ومن المقرر أن تستضيف مدينة شنتشن الصينية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل، والتي يُتوقع أن يشارك فيها ترامب.