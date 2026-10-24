"منتدى مصر " يختتم أعماله بمناقشات تضع المواطن في صدارة الأولويات وترسم ملامح المستقبل

يختتم "منتدى مصر " فعالياته بعد سلسلة من الجلسات والحوارات التي تناولت قضايا الأمن والتنمية والسياسات العامة، إلى جانب ملفات الابتكار وريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي، بما أتاح مساحة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحديات التي تواجه المجتمع المصري وسبل التعامل معها.

ومن المقرر ان تعقد الجلسة الختامية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على حضور اغلب جلسات المنتدى على مدار الأيام الماضية الأمر الذي يعكس اهتمامه بما تناقشه هذه الجلسات.

وعكست موضوعات المنتدى تنوع القضايا المطروحة على أجندته، من بناء الإنسان والتعليم والشباب الملفات المرتبطة بأمن الوطن والمواطن إلى قضايا الاقتصاد والاستثمار، مرورًا بمناقشة شواغل الرأي العام وسبل تعزيز مشاركة الشباب والمصريين بالخارج في الحوار حول القضايا العامة وتجديد الخطاب الديني من خلال جلسات تستهدف تبادل الرؤى والخبرات وطرح أفكار تسهم في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة.

وشهد المنتدى جلسة بعنوان «أمن الوطن والمواطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت أهمية الأمن والاستقرار في حماية مقدرات الدولة ودعم جهود التنمية، إلى جانب دور المؤسسات في مواجهة التحديات والحفاظ على أمن المجتمع.

ومثلت مناقشة هذا الملف أحد المحاور المهمة في أجندة المنتدى، بالنظر إلى ارتباط أمن المواطن باستقرار الدولة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، فضلًا عن أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعامل مع التحديات المختلفة من خلال رؤية متكاملة.

التحول الاقتصادي وملف الديون

وحظي الملف الاقتصادي بمساحة مهمة ضمن فعاليات المنتدى، من خلال ورشة عمل متخصصة بعنوان «ملامح الاقتصاد وملف الديون»، استهدفت مناقشة القضايا المرتبطة بأداء الاقتصاد وأهمية إدارة الالتزامات المالية في إطار رؤية تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي.

كما تضمنت الأجندة ورشة عمل متخصصة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، بما يعكس الاهتمام ببحث مسارات تطوير الاقتصاد وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

واتصلت هذه الموضوعات بمناقشات أوسع حول الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها مجالات يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وتعزيز قدرة المشروعات على التوسع والمنافسة.

التنمية الحضرية والعمرانية وجودة الحياة

وشكلت التنمية الحضرية والعمرانية محورًا رئيسيًا في برنامج المنتدى، من خلال مائدة مستديرة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، أعقبتها جلسة لاستكمال مناقشة الموضوع نفسه.

وتركزت أهمية هذا المحور في بحث قضايا تطوير البيئة العمرانية وربطها باحتياجات المواطنين، بما يعزز فرص تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، ويجعل التنمية العمرانية جزءًا من رؤية أوسع لتحسين جودة الحياة.

كما شهد المنتدى جلسة حوارية بعنوان «نحو مجتمع أكثر جودة للحياة»، لتجمع بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية، وتسلط الضوء على أهمية النظر إلى جودة الحياة بوصفها هدفًا يتجاوز توفير الخدمات الأساسية، ليشمل تحسين البيئة المحيطة بالمواطن وتعزيز قدرته على المشاركة في المجتمع.

التعليم وبناء الإنسان ومنظومة القيم

وتطرقت جلسات المنتدى إلى مستقبل التعليم وبناء الإنسان، من خلال مائدة مستديرة بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يفهمون ذلك للمستقبل؟»، التي طرحت قضية مدى ارتباط ما يتلقاه الطلاب باحتياجات المستقبل، وأهمية تطوير العملية التعليمية بما يعزز الفهم والقدرة على التفكير والاستعداد للتحولات المتسارعة.

كما ناقشت جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية» قضايا القيم والسلوك المجتمعي، وأهمية الثقافة في تشكيل الوعي والتأثير في سلوك الأفراد، بما يدعم التماسك الاجتماعي ويعزز المسؤولية المشتركة.

وتكاملت هذه الموضوعات مع محور «العقل الاستراتيجي»، من خلال الاهتمام بأهمية التفكير الاستراتيجي في قراءة التحديات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل.

أزمات الطاقة ومصر الرقمية

وفي إطار محاكاة التحديات الدولية وانعكاساتها الاقتصادية، تضمن البرنامج ورشة عمل بعنوان «محاكاة أزمة الطاقة الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز»، التي سلطت الضوء على أهمية فهم تداعيات الأزمات الجيوسياسية على إمدادات الطاقة والاقتصاد، وضرورة الاستعداد للمتغيرات التي قد تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.

كما شهد المنتدى جلسة بعنوان «مصر الرقمية»، بما يعكس الاهتمام بالتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

الابتكار وريادة الأعمال والمصريون بالخارج

كما تضمنت الفعاليات جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «عروض رواد الأعمال»، تناولت تجارب تأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، ودور الابتكار في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما شهد المنتدى ورشة عمل بعنوان «مصريون في الخارج وشواغل الرأي العام»، أتاحت مساحة لمناقشة القضايا التي تهم المصريين بالخارج وأهمية الاستفادة من خبراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحوار المجتمعي.

وعكست هذه الموضوعات اهتمام المنتدى بربط الابتكار بالتنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق الحوار حول القضايا العامة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في طرح الرؤى والأفكار.

ومع اختتام فعالياته يكون المنتدى قد ثدم مساحة للنقاش حول ملفات متداخلة تشمل الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والتنمية العمرانية، بما يؤكد أهمية الحوار وتبادل الخبرات في تحديد الأولويات واستشراف التحديات، وطرح رؤى تستهدف دعم التنمية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع المصري.