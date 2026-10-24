3 صفقات على رادار الأحمر.. الإعارات كلمة السر لترميم دفاع الأهلي في يناير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اتجاه إدارة الكرة بالنادي للاعتماد على سياسة الإعارات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والمقرر انطلاقها في يناير، من أجل تدعيم الخط الدفاعي للفريق الأول لكرة القدم، في ظل الرغبة في معالجة بعض الثغرات الدفاعية قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

مصدر بالأهلي: الإعارات كلمة السر لترميم الدفاع في يناير.. و3 مدافعين على رادار الأحمر

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الأهلي يدرس عددًا من الأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع، يأتي في مقدمتها محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، ومصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، إلى جانب أحمد كالوش ، مدافع إنبي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بشأن استعارة أحدهم خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف المصدر أن الاتجاه داخل الأهلي يتمثل في الحصول على خدمات المدافع الذي يقع عليه الاختيار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بدلًا من إبرام تعاقد نهائي في يناير، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق وفقًا للاحتياجات الفنية والإمكانات المتاحة.

وأوضح أن إدارة الأهلي قد تضع بندًا يمنح النادي أحقية شراء اللاعب ضمن عقد الإعارة، حال نجاحه في تقديم مستويات مميزة وإثبات قدرته على تلبية طموحات الجهاز الفني، بما يسمح بحسم مستقبله بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تدعيم الخط الخلفي يحظى باهتمام داخل النادي، مع استمرار دراسة الأسماء المطروحة واختيار الأنسب لاحتياجات الفريق، على أن تتحدد الخطوات الرسمية وفقًا للمفاوضات مع أندية اللاعبين وموقفها من رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

