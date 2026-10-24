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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حمل خارج الرحم.. مستشفى حورس التخصصي بأرمنت ينقذ مريضة من نزيف داخلي

مستشفى حورس التخصصي بأرمنت ينقذ مريضة من نزيف داخلي حاد بسبب حمل خارج الرحم منفجر
مستشفى حورس التخصصي بأرمنت ينقذ مريضة من نزيف داخلي حاد بسبب حمل خارج الرحم منفجر
شمس يونس

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى حورس التخصصي بمركز أرمنت غرب الأقصر في إنقاذ حياة مريضة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة تعاني من صدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية نتيجة نزيف داخلي شديد بسبب انفجار حمل خارج الرحم.

وعلى الفور تعامل الفريق الطبي مع الحالة وأجرى الفحوصات والتقييمات اللازمة لتحديد سبب النزيف وتقييم الوضع الصحي للمريضة حيث تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستكشاف البطن والسيطرة على النزيف وإنقاذ حياتها.

وأثناء الجراحة تبين وجود حمل أنبوبي منفجر بقناة فالوب تسبب في نزيف داخلي حاد استدعى التدخل الفوري للسيطرة على النزيف ومنع تفاقم الحالة.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء الجراحة بنجاح والسيطرة على النزيف لتستقر الحالة الصحية للمريضة بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة وتغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة الدكتورة نادية عثمان أخصائي النساء والتوليد والدكتور ريمون عماد طبيب مقيم النساء والتوليد والدكتورة مروة الراسي أخصائي التخدير والدكتور عمر محمد عبد المزيد طبيب مقيم التخدير بمشاركة الممرضة نورا من تمريض العمليات.

وجرت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم مدير مستشفى حورس التخصصي والدكتور حسن النادي رئيس قسم النساء والتوليد.

ويبرز نجاح التدخل أهمية سرعة التشخيص والتعامل الطبي العاجل مع حالات الحمل خارج الرحم التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة عند حدوث تمزق ونزيف داخلي بما يستلزم تدخلا جراحيا سريعا للحفاظ على حياة المريضة.

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