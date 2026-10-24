زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر بآخر المستجدات المتعلقة بزيادة المستحقات التأمينية، خاصة بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الفئات المستفيدة من القرار، ومدى استفادة أصحاب المعاشات الحاليين منه، والفرق بين تعديل الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية التي تُقر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويمثل القرار المرتقب أهمية خاصة للمواطنين المقبلين على التقاعد، وكذلك للأسر التي تعتمد على المعاشات باعتبارها مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري، في ظل الاهتمام المستمر بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمستحقين.





رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير 2027، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي الإعلان في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، التي تستهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية، بما يضمن تحديد المستحقات وفقًا لقواعد الاشتراك التأميني المعمول بها.

ويُعد تحديد الحد الأدنى للمعاش أحد العناصر المهمة في منظومة التأمينات الاجتماعية، إذ يرتبط بقواعد حساب المعاش للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستيفاء شروط الاستحقاق، وفقًا لمدة الاشتراك والأجر التأميني الذي سُددت الاشتراكات على أساسه.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للتصريحات المعلنة، وهو ما يجعل هذا الموعد محل اهتمام المواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة.

الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاش

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

ويعني ذلك أن تحديد قيمة المعاش لا يعتمد على رقم موحد لجميع المواطنين، وإنما يرتبط بمجموعة من الضوابط التأمينية التي تشمل مدة الاشتراك والأجر التأميني، إلى جانب القواعد المنظمة لحساب المستحقات عند التقاعد.

وتقوم منظومة التأمينات الاجتماعية على توفير الحماية التأمينية للمواطنين وفقًا للاشتراكات المسددة، حيث تتحدد قيمة المعاش المستحق بناءً على الأجر التأميني للمؤمن عليه ومدة اشتراكه في المنظومة.

وتبرز أهمية هذه القواعد في توضيح الفروق بين أصحاب المعاشات الذين يحصلون على الحد الأدنى، وبين الحالات التي تكون مستحقاتها أعلى نتيجة اختلاف الأجور التأمينية أو مدد الاشتراك.



يبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهو ما يوضح أهمية متابعة التفاصيل التنفيذية للقرار لمعرفة الفئات التي ينطبق عليها الحد الأدنى الجديد.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة جديدة في 2027؟

من أبرز التساؤلات التي تشغل أصحاب المعاشات ما إذا كان رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا يعني حصول جميع المستفيدين الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، والإجابة تتطلب التفرقة بين تعديل الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد وفق القواعد الجديدة، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل.

فقد بدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027 لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة، ولكن من يخرج على المعاش 1 يناير واللذين تقل معاشاتهم عن الحد الادنى فقط.

ولهذا، ينبغي لأصحاب المعاشات التمييز بين القرارات المتعلقة بالحدود التأمينية للمحالين إلى التقاعد، والقرارات الخاصة بالزيادات السنوية التي تشمل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقًا للقواعد المقررة.

كما أن قيمة المعاش النهائية تختلف من حالة إلى أخرى، وهو ما يجعل الرجوع إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الوسيلة الأنسب لمعرفة المستحقات الفعلية، بدلًا من الاعتماد على أرقام عامة قد لا تنطبق على جميع الحالات.

موعد زيادة المعاشات الجديدة والزيادة السنوية

يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاش البالغ 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، بينما تخضع الزيادة السنوية للمعاشات لقواعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على استحقاقها في الأول من يوليو من كل عام، مع تحديد نسبتها وفقًا للدراسات اللازمة والإعلان الرسمي.

ويعني ذلك وجود اختلاف بين موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد وموعد الزيادة السنوية المعتادة، إذ يرتبط الأول بالتعديلات المعلنة بشأن الحدود التأمينية، بينما ترتبط الثانية بالزيادة السنوية التي يجري تحديدها وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية.

الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر الموقع الرسمي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة البيانات المتعلقة بمستحقاتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيدين الاطلاع على البيانات الأساسية المسجلة لدى الهيئة، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة واستكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.