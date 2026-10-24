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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: برنامج اقتصادي وطني جديد من 2027 إلى 2030

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
محمد البدوي

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، بالتزامن مع انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر المقبل.

إعداد البرنامج الجديد

وأوضح المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الجديد من خلال سلسلة من المشاورات مع الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة رؤية وطنية للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

وأشار إلى أن المشاورات بدأت خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتوازي مع مراجعة محاور البرنامج وتنقيحها والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ مع انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.

إعداد برنامج متكامل يحدد ملامح التحول الاقتصادي

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج متكامل يحدد ملامح التحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، بما يتيح الانتقال إلى المرحلة المقبلة وفق رؤية وطنية يجري إعدادها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

الحكومة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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