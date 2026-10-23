قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا
252 نسخة فقط.. كاديلاك إسكاليد V تنطلق بإصدار خاص
مايكل كاريك: مانشستر يونايتد أكبر من أي فرد.. وأثق 100% من قدرتي على تصحيح المسار
من ليفربول وأرسنال إلى أياكس وبرايتون.. اتحاد الكرة يتحرك لخطف مواهب أوروبا وضمها لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي.. الحكومة توضح

مدبولي
مدبولي
منار عبد العظيم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، تضمنت تطور معدل النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب موعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، ومستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وتأتي هذه التصريحات في إطار استعراض الحكومة ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، والأرقام المرتبطة بمعدلات النمو والاستثمار وخطط التحول الاقتصادي في مصر.

معدل النمو الاقتصادي في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل 5.1% خلال العام المالي الأخير، مقارنة بنحو 2.9% خلال العام المالي 2013-2014.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الأرقام تأتي ضمن المؤشرات الاقتصادية التي استعرضتها الحكومة خلال مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إطار متابعة تطور أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

كشف رئيس مجلس الوزراء عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضُخت في الاقتصاد المصري إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاءت هذه الأرقام ضمن المؤشرات التي عرضها مدبولي خلال مناقشة الملفات الاقتصادية، في ضوء أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل للمشروعات المختلفة.

موعد انتهاء البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وجاءت الإشارة إلى موعد انتهاء البرنامج ضمن حديث رئيس الوزراء عن المؤشرات الاقتصادية والمرحلة المقبلة، خلال فعاليات منتدى مصر 2026.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

استعرض مدبولي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال الفترة من عام 2027 حتى عام 2030.

ويأتي البرنامج ضمن توجهات الدولة لتطوير الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق مستهدفات اقتصادية خلال السنوات المقبلة، وفقًا للمحاور التي يجري إعدادها ومناقشتها في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتناولت الجلسة عددًا من الملفات المرتبطة بمسار الاقتصاد المصري، من بينها معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خطط التحول الاقتصادي للفترة المقبلة.

مدبولي مجلس الوزراء مسار الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يستعين بتجربة الشباب لزيادة المنافسة مع الكبار

محمد ابراهيم

فتحي سند: إبراهيم عادل موهبة مصرية تستحق مكانة أكبر في الكرة الأوروبية

مايكل كاريك

كاريك: مانشستر يونايتد أكبر من أي فرد.. ونعمل على استعادة هويتنا

بالصور

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد