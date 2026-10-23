مدبولي: بنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وأضاف خلال جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وضع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي شارك فيه العديد من الخبراء والمتخصصين على مدار الأشهر الماضية وتم تعديله أكثر من مرة.



وتابع أنه تم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في غضون الشهرين المقبلين لطرح أي مقترحات جديدة، ونأمل بنهاية ديسمبر المقبل أن نكون قد انتهينا من جميع جوانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بشكلها النهائي.



ولفت إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع العديد من المؤسسات بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح.



وأوضح أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سينتهي البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي، ونسعى للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات اقتصادية.



وأشار مدبولي، إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% في العام المالي الأخير مقارنة بـ2.9% في العام المالي 2013-2014 بالرغم من التحديات العالمية.



وتابع مدبولي: حققنا فائضا أوليا بنسبة 4.9% وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص، وانخفاض العجز الكلي في العام المالي الأخير إلى 5.8% وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.



ويواصل منتدى مصر 2026، اليوم الجمعة، فعاليات يومه الخامس، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والذي يركز على شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال، في إطار الحرص على فتح حوار مباشر مع المواطنين بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، والاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم، .

ويخصص المنتدى فعاليات اليوم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن القضايا التي تشغل الرأي العام، ومن بينها ارتفاع الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، والتشجير، وتنظيم السوق العقارية، وشواغل المصريين بالخارج، إلى جانب القضايا التي حظيت باهتمام مجتمعي خلال فترات سابقة، ومنها ملف الكلاب الضالة.