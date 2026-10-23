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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6.8% خلال العام المالي 2029-2030

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وأوضح أنه تم ضخ 18 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.

وتابع مدبولي: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6.8% خلال العام المالي 2029-2030 ورفع نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 20%

أن الحكومة قامت بوضع برنامج اقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي، وأن الحكومة لم تضع البرنامج من تلقاء نفسها.


وأضاف، خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أنه تمت دراسة التجارب التي نُفذت في الدول الأخرى، كما أُجريت دراسات وتجارب، وتم التوصل إلى برنامج بعد التعاون والتشارك والعمل كفريق واحد.


ولفت إلى أن الحكومة وضعت في الاعتبار جميع السيناريوهات، من أجل إعداد برنامج اقتصادي وطني يلبي ظروف جميع المواطنين ويخاطب جميع الشرائح.
وأشار إلى أن ما حدث كان من أجل استقرار سعر الصرف، وأن العمل استهدف رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم العوائد. وأضاف أنه خلال السنوات الـ12 الأخيرة، تم تعظيم الأصول وبناؤها، ومضاعفة الحيز المالي بما يمس حياة المواطنين.


وأوضح أن الدولة نجحت على مدى الأعوام الـ12 الماضية في بناء قاعدة أفضل من الأصول، وإنشاء بنية أساسية كبيرة، وأنها تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة منها.

وبدأت جلسات منتدى مصر 2026، وكانت البداية بفيلم تسجيلي عن الجلسات التي لم تعرض بمنتدي مصر 2026،وكان منها كلمات لـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة.

تستمر فعاليات منتدى مصر 2026، وتنطلق اليوم جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، بحضور رئيس الوزراء.

يواصل منتدى مصر 2026، اليوم الجمعة، فعاليات يومه الخامس، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والذي يركز على شواغل الرأي العام والمبادرات الشبابية والابتكار وريادة الأعمال، في إطار الحرص على فتح حوار مباشر مع المواطنين بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية، والاستماع إلى آرائهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم، .

ويخصص المنتدى فعاليات اليوم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن القضايا التي تشغل الرأي العام، ومن بينها ارتفاع الأسعار، والتصالح في مخالفات البناء، والتشجير، وتنظيم السوق العقارية، وشواغل المصريين بالخارج، إلى جانب القضايا التي حظيت باهتمام مجتمعي خلال فترات سابقة، ومنها ملف الكلاب الضالة.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء

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