«لا تخفيف لأحمال الكهرباء».. المتحدث باسم الحكومة يحسم الجدل بشأن أسعار الطاقة

حسم المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل المثار بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا عدم وجود أي توجه لتحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط، في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها قطاع الطاقة.

أسعار الطاقة تمثل أحد الملفات المهمة للمواطنين

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، إن أسعار الطاقة تمثل أحد الملفات المهمة للمواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة، وهو ما أكده أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرص الدولة على توضيح الحقائق أمام المواطنين بشأن الملفات الحيوية.

أعباء ارتفاع أسعار النفط

وأكد عادل أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة وفقًا للمتغيرات والتحديات الراهنة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تخفيف لأحمال الكهرباء، كما لا يوجد قرار أو توجه لتحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى ضرورة تحري الدقة عند تداول التصريحات الرسمية، وعدم الاعتماد على المقاطع المجتزأة التي قد تؤدي إلى نقل صورة غير مكتملة أو فهم غير صحيح للمواقف الحكومية، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة الذي يرتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وقطاعات الاستثمار والصناعة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أهمية الرجوع إلى التصريحات الكاملة والمصادر الرسمية للتحقق من المعلومات المتداولة، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تبدأ بالوعي والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما في الملفات التي تحظى باهتمام واسع لما لها من انعكاسات اقتصادية ومعيشية.