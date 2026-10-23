العاصفة أوستن تضرب بريطانيا.. انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطيل حركة السفر والنقل

اجتاحت العاصفة العاتية "أوستن" أجزاء واسعة من المملكة المتحدة؛ ما تسبب في أضرار مادية واسعة النطاق، وانقطاع للتيار الكهربائي عن آلاف المنازل، بالإضافة إلى شلل في حركة النقل والمواصلات وإغلاق المدارس.

وأعلنت السلطات المحلية أن ما يقرب من 7 آلاف منزل في مقاطعتي "كورنوال" و"ديفون" باتت بلا كهرباء نتيجة شدة الرياح المصاحبة للعاصفة، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وفي السياق ذاته، أفاد السكان المحليون في كورنوال بوقوع اضطرابات مرورية واسعة النطاق؛ بسبب سقوط الأشجار وانقطاع خطوط التيار الكهربائي.

وألقت العاصفة بظلالها الثقيلة على قطاع النقل، حيث أعلنت شركة "جريت ويسترن ريلواي" عن فرض قيود على سرعة القطارات على الخطوط الرابطة بين "ديفون" و"كورنوال" حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، بالتزامن مع إلغاء كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار إكستر.

ودعا مجلس مقاطعة ديفون المواطنين إلى تأجيل جميع الرحلات غير الضرورية حفاظا على سلامتهم.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطوارئ، حيث فُرض، تحذير أحمر، والذي يعد (الأشد خطورة) في جزيرتي جيرنزي وجيرسي.. في حين خضعت مقاطعة كورنوال وأجزاء من ديفون، لتحذير جوي برتقالي؛ بسبب الرياح العاتية، كما سُجل تحذير أصفر للأمطار في مناطق من إسكتلندا، تشمل حدود لوثيان.

وعلى الصعيد التعليمي، أُصدرت توجيهات رسمية بإغلاق كافة المدارس في جيرسي اليوم الجمعة.. بينما شهدت العديد من المدارس في كورنوال إغلاقا تاما أو تأخيراً في مواعيد الدوام الرسمي.