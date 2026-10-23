قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولي عهد الأردن: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك.. والأردنيون صف واحد
وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة
خبير قانون دولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أحد الخيارات المطروحة أمام مصر بشأن سد النهضة
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد
كيف تخطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير حيز مالي أكبر حتى 2030؟.. وزير المالية يجيب
عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة
رشاش آلي وإطلاق نار لمدة 5 دقائق.. تفاصيل الهجوم على كنيسة في الأردن
إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول
محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه
شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة
بطاريات تخزين الكهرباء .. مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات و250 مليونا وفرًا في الغاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بطاريات تخزين الكهرباء .. مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات و250 مليونا وفرًا في الغاز

بطاريات تخزين الطاقة
بطاريات تخزين الطاقة
وفاء نور الدين

 التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، و خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي،كان دافها لإدخال تكنولوجيا جديدة وهي بطاريات تخرين الطاقة . 

بطاريات التخزين 

تأتي مشروعات تخزين الكهرباء في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع الطاقة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة محطات التوليد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتساعد بطاريات التخزين على الاحتفاظ بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لاستخدامها في وقت لاحق، وهو ما يدعم إدارة إنتاج الطاقة وتلبية احتياجات الشبكة وفقًا للطلب. كما يمكن أن تسهم في تعزيز الاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتكامل مع محطات التوليد التقليدية وشبكات النقل والتحكم.

وتعكس تصريحات مسئولي الدولة خلال منتدى مصر 2026 أهمية النظر إلى مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين باعتبارها منظومة متكاملة، فالتوسع في قدرات التوليد يحتاج إلى استثمارات موازية في التخزين والشبكات، بينما يرتبط العائد الاقتصادي بمدى القدرة على تقليل استهلاك الوقود وتحسين كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.

وخلال جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، برزت أهمية التكلفة الاستثمارية لتخزين الكهرباء والعائد الاقتصادي من التوسع في الطاقة المتجددة، في ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكلفة تخزين الطاقة الشمسية، وتصريحات أحمد كجوك وزير المالية حول الوفر المتوقع من إضافة قدرات جديدة للطاقة المتجددة.

مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة» بمنتدى مصر 2026، أن تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات يحتاج إلى استثمارات تبلغ مليار دولار، موضحًا أن التوسع في مشروعات الطاقة لا يقتصر على إنشاء محطات التوليد، بل يتطلب توفير البطاريات اللازمة لتخزين الطاقة، إلى جانب تطوير شبكات النقل ومحطات التحكم لاستيعاب القدرات الجديدة.

وتعكس هذه التكلفة أهمية التخطيط المتكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، إذ يتطلب الاستفادة من الكهرباء المنتجة من الشمس توفير منظومة قادرة على تخزين الطاقة وإدارتها وفقًا لاحتياجات الشبكة.

 250 مليون دولار وفرًا من كل جيجاوات جديدة

و، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من قدرات الطاقة المتجددة يمكن أن توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة أسهمت في خفض استهلاك الوقود والغاز بنحو 20%.

وأوضح كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة»، أن تنويع مزيج الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة يمثلان جزءًا من خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة على الموازنة العامة.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التوسع في الطاقة المتجددة من الناحية الاقتصادية، في ظل ما يمكن أن تحققه من خفض للاحتياجات من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتقليل الضغوط المرتبطة بالاستيراد.

 1.1 جيجاوات قدرات بطاريات التخزين الحالية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قدرات بطاريات تخزين الطاقة الموجودة حاليًا على الشبكة بلغت 1.1 جيجاوات، بالتزامن مع وصول قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة إلى 10.5 جيجاوات.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تتضمن إضافة أنظمة بطاريات تخزين بإجمالي سعات تبلغ 13220 ميجاوات ساعة، إلى جانب 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء خلال المنتدى.

الرئيس السبسي وزير ابكهرباء وزير المالية بطاريات تخزين الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الوزراء

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. مصر تكشف خطة الإصلاح حتى 2030

إيران

خبير عسكري: اختلاف أهداف واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب على إيران يرتبط بحسابات الانتخابات

قوات الاحتلال

الوطني الفلسطيني: تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية قد يُستغل انتخابيًا لتبرير مخططات التهجير

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

أطعمة تستهلكها يوميا تصيبك بسرطان الأمعاء.. احذرها

ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد