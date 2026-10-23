مصرع صغير صعقا بالكهرباء في إحدى قرى المنيا

لقي صغير مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بسبب ميزان كهربائي بإحدى قرى مركز المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بتعرص عثمان . ع . ح 6 سنوات للصعق الكهربائي نتيجة ملامسة ميزان كهربائي، ما أسفر عن وفاته، وسط حالة من الحزن بين أسرته وذويه، بعد رحيله في عمر صغير.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل مع الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

