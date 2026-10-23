موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، مستفيدًا من الفوز الذي حققه خارج ملعبه في مباراة الذهاب.

وتترقب جماهير الزمالك المواجهة المقبلة، في ظل رغبة الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة القارية والمنافسة على اللقب، خاصة بعدما نجح في العودة من رواندا بانتصار يمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة “أون سبورت” الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

يمكن للجماهير متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت، وفقًا لبيانات التردد التالية على القمر الصناعي نايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11977

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة أون سبورت على الريسيفر

يمكن استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم بالرسيفر.

2. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي.

3. تحديد القمر الصناعي نايل سات.

4. إدخال التردد 11977، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

5. الضغط على البحث عن القنوات، ثم حفظ القناة بعد ظهورها.

فوز الذهاب

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تأكيد تفوقه وحسم التأهل رسميًا، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولة، والاقتراب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب الأفريقي.

الزمالك يمتلك أفضلية الفوز في مباراة الذهاب

يدخل الفريق الأبيض مواجهة الإياب بأفضلية الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش الرواندي، ليضع الزمالك قدمًا في الدور التالي قبل خوض مواجهة الحسم على أرضه.

ومنح هذا الانتصار الفريق المصري فرصة جيدة للتأهل، لكنه يفرض عليه في الوقت نفسه ضرورة التعامل بتركيز مع مباراة العودة، لتجنب منح المنافس فرصة للعودة في النتيجة.

الفارس الأبيض يسعى لتأكيد التفوق وحسم التأهل

يحتاج الزمالك إلى الحفاظ على أفضليته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، من خلال تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة السبت، مع التعامل بحذر مع محاولات الجيش الرواندي الهجومية.

وتتطلب المواجهة من لاعبي الزمالك الحفاظ على التركيز طوال دقائق المباراة، واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، إلى جانب الالتزام الدفاعي لتفادي استقبال أهداف قد تعقد حسابات التأهل.

ويأمل الفارس الأبيض في إنهاء المهمة بنجاح، ومواصلة مشواره في دوري أبطال أفريقيا، في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة بقوة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.