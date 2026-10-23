القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد في إياب دور الـ 32 بالبطولات الأفريقية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مواجهات الإياب في دور الـ 32 من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، التي تشهد ظهور أربعة أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد، وسط طموحات بحسم التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المشوار القاري.

وتتنوع المواجهات بين مباريات تقام على الأراضي المصرية وأخرى خارجها، في ظل أفضلية نسبية لبعض الفرق بعد نتائج لقاءات الذهاب، ما يزيد من أهمية مواجهات الحسم المرتقبة خلال يومي السبت والأحد.

مواعيد مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

الزمالك ضد الجيش الرواندي

يخوض الزمالك مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي، غدًا السبت 24 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأبيض حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل، ليصبح بحاجة إلى الحفاظ على أفضليته من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

بيراميدز أمام المريخ بنتيو

وفي البطولة ذاتها، يستضيف بيراميدز فريق المريخ بنتيو من جنوب السودان، السبت 24 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المصري إلى تأكيد تفوقه وحجز بطاقة العبور.

وكان بيراميدز حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد تأهله.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة أون سبورت ماكس.

الأهلي يواجه كيتارا الأوغندي

وفي منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد 25 أكتوبر، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليخوض لقاء العودة بأفضلية هدف، سعيًا إلى حسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة الأهلي.

زد في اختبار خارج الديار أمام عزام

أما فريق زد، ممثل الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية، فيحل ضيفًا على عزام التنزاني، السبت 24 أكتوبر، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يجعل مباراة العودة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويضع الفريق المصري أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

جدول القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية

الزمالك × الجيش الرواندي: السبت 24 أكتوبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة أون سبورت.

بيراميدز × المريخ بنتيو: السبت 24 أكتوبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة أون سبورت ماكس.

زد × عزام التنزاني: السبت 24 أكتوبر، الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر، عبر قناة أون سبورت.

الأهلي × كيتارا الأوغندي: الأحد 25 أكتوبر، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة الأهلي.