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تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القنوات المجانية لإذاعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الزمالك نظيره الجيش الرواندي غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي

تردد قناة “أون سبورت” الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

يمكن للجماهير متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة أون سبورت، وفقًا لبيانات التردد التالية على القمر الصناعي نايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11977

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط تردد قناة أون سبورت على الريسيفر

يمكن استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم بالرسيفر.

2. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي.

3. تحديد القمر الصناعي نايل سات.

4. إدخال التردد 11977، والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500.

5. الضغط على البحث عن القنوات، ثم حفظ القناة بعد ظهورها.

الزمالك الجيش الرواندي دوري ابطال افريقيا

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