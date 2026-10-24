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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلغي الرسوم الجمركية المفروضة على ​بعض منتجات الكندية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

 أصدر  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 % المفروضة على ​بعض منتجات الزراعة والغابات الكندية، وهي خطوة قد تدعم ‌الشركات الزراعية الأمريكية التي تعتمد على تلك السلع.


وبحسب وسائل إعلام أمريكية : فإن هذا الإجراء يأتي بعد أن حثت السناتور الجمهورية سوزان كولينز عن ولاية مين البيت الأبيض على حل ​مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التي تؤثر على ​الشركات والمزارعين في ولاية مين. وتواجه كولينز حملة صعبة لإعادة ⁠انتخابها.
 

ويحاول المرشحون الجمهوريون في الولايات الحدودية في شمال الولايات المتحدة ​الأكثر تضررا من هذه الرسوم، بما في ذلك ولايتا مين ​وميشيجان، إحداث توازن بين استمالة القاعدة الموالية لترامب وكسب تأييد الناخبين المستقلين.
 

وذكر البيت الأبيض أن ترامب إستثني من الرسوم ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، ​وبعض الآلات ومعدات التبريد، وصناديق التعبئة والتغليف.

 وقالت كولينز إن ​هذا الإعفاء سيساعد منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في الولاية.
 

وذكرت ‌كولينز "يُشكل ⁠هؤلاء المنتجون جزءا حيويا من اقتصاد ولايتنا ويدعمون مجتمعاتنا الريفية والساحلية. 

وأضافت : كما يعتمد كثير من مزارعينا ومنتجينا على معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات أخرى من كندا، وهي إما غير متوفرة لدى الموردين الأمريكيين ​وإما لا يمكن ​استبدالها دون ⁠تكبد نفقات كبيرة".
 

وفرض ترامب رسوما ​جمركية ⁠تبلغ 50 % على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد انهيار المحادثات بين البلدين في أغسطس ⁠.

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