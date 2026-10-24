ترامب يلغي الرسوم الجمركية المفروضة على ​بعض منتجات الكندية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50 % المفروضة على بعض منتجات الزراعة والغابات الكندية، وهي خطوة قد تدعم الشركات الزراعية الأمريكية التي تعتمد على تلك السلع.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية : فإن هذا الإجراء يأتي بعد أن حثت السناتور الجمهورية سوزان كولينز عن ولاية مين البيت الأبيض على حل مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التي تؤثر على الشركات والمزارعين في ولاية مين. وتواجه كولينز حملة صعبة لإعادة انتخابها.
ويحاول المرشحون الجمهوريون في الولايات الحدودية في شمال الولايات المتحدة الأكثر تضررا من هذه الرسوم، بما في ذلك ولايتا مين وميشيجان، إحداث توازن بين استمالة القاعدة الموالية لترامب وكسب تأييد الناخبين المستقلين.
وذكر البيت الأبيض أن ترامب إستثني من الرسوم ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، وبعض الآلات ومعدات التبريد، وصناديق التعبئة والتغليف.
وقالت كولينز إن هذا الإعفاء سيساعد منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في الولاية.
وذكرت كولينز "يُشكل هؤلاء المنتجون جزءا حيويا من اقتصاد ولايتنا ويدعمون مجتمعاتنا الريفية والساحلية.
وأضافت : كما يعتمد كثير من مزارعينا ومنتجينا على معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات أخرى من كندا، وهي إما غير متوفرة لدى الموردين الأمريكيين وإما لا يمكن استبدالها دون تكبد نفقات كبيرة".
وفرض ترامب رسوما جمركية تبلغ 50 % على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد انهيار المحادثات بين البلدين في أغسطس .