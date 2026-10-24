زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية

أفادت وسائل إعلام بتسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة ؛ أعلنت السلطات المحلية في الصين ، مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب محافظة باقين بمدينة ناجتشو في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي البلاد.

وذكرت السلطات - خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لحكومة مدينة ناجتشو - أنه تم نشر أكثر من 5 آلاف فرد للمشاركة في عمليات الإغاثة؛ بما يشمل البحث والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية وتوفير المأوى المؤقت والإمدادات الأساسية، وفق وكالة أنباء شينخوا الصينية.



وأوضحت أن عمليات الإنقاذ تتواصل على قدم وساق، مع إنشاء مركز قيادة ميداني لتنسيق جهود الإغاثة، إلى جانب تكثيف المراقبة على مدار الساعة للمناطق المعرضة للمخاطر، بما في ذلك المنحدرات الجبلية والخزانات ومحطات الكهرباء والأنهار والمباني غير الآمنة ومحطات الاتصالات.

وأضافت السلطات أن أعمال إصلاح مرافق الاتصالات والكهرباء المتضررة جارية، فيما تنسق أجهزة رصد الزلازل والأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ لإصدار تحذيرات في الوقت المناسب بشأن الهزات الارتدادية والظروف الجوية السيئة.

من جانبها، أوفدت جمعية الصليب الأحمر الصينية فريق عمل إلى المنطقة المنكوبة لتنسيق جهود الإغاثة، وخصصت 3800 مجموعة من مستلزمات الإغاثة، تشمل أدوات أساسية للأسر ومستلزمات النظافة والمدافئ والخيام والسترات والأسرة القابلة للطي والأغطية.

كما خصص الاتحاد الصيني للأعمال الخيرية 3 ملايين يوان، بما يعادل نحو 446 ألفًا و561 دولارًا، لدعم جهود الإنقاذ الطارئة.