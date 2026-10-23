لحظات توثق الهلع جراء زلزال التبت.. ارتفاع عدد الضحايا وانهيار مئات المنازل

أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية، نقلاً عن السلطات المحلية، بمقتل 16 شخصاً وإصابة 65 آخرين جراء زلزال قوي بلغت قوته 7.0 درجات ضرب منطقة التبت في وقت متأخر من مساء الخميس 22 أكتوبر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة 10:33 مساءً (14:33 بتوقيت جرينتش)، كان يقع في منطقة جبلية على بعد حوالي 190 كيلومتراً شرق وشمال شرق ناغكو، و390 كيلومتراً شمال شرق العاصمة الإقليمية لاسا، وعلى عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

انهيار 339 منزلاً وعمليات بحث متواصلة

وأفاد المكتب الإعلامي لمدينة ناغكو، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ عقب انهيار ما لا يقل عن 339 منزلاً و20 حظيرة للماشية، فيما لا يزال تقييم حجم الأضرار الكاملة جارياً.

وأوضح المكتب أن من بين المصابين 11 شخصاً في حالة خطيرة، بينما أصيب الباقون بإصابات متفاوتة.

لقطات توثق لحظات الهلع في زلزال #التيبت #سوشال_سكاي #الصين https://t.co/T1zSkimQrC — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 23, 2026

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينج ببذل جهود بحث وإنقاذ شاملة للمفقودين وتقديم العلاج الطبي الفوري للمصابين.

وبدأت إمدادات الإغاثة التي خصصتها السلطات بالوصول إلى المنطقة المنكوبة صباح الجمعة 23 أكتوبر، وتشمل 1000 وحدة سكنية جاهزة، وأكثر من 3200 خيمة، وأكثر من 2800 سرير قابل للطي، وغيرها من الضروريات مثل الألحفة والمواقد والملابس والمصابيح اليدوية.

نشر 1600 منقذ و300 شرطي في مركز الزلزال

وأعلنت إدارة شرطة ناغكو في منشور على تطبيق وي تشات، أنه تم إرسال أكثر من 300 ضابط، بينهم شرطة المرور والشرطة المجتمعية، إلى مركز الزلزال للقيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة، حيث قاموا بفحص الأضرار التي لحقت بالمنازل ومساعدة السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة.

كما تم نشر أكثر من 1600 شخص من المقاطعة المحلية للمشاركة في جهود الإنقاذ.

تعليق القطارات وإغلاق الطريق السريع 317

وأفادت محطة التلفزيون الحكومية CCTV بأن سلطات السكك الحديدية علقت خدمات القطارات عبر المناطق المتضررة، فيما انقطعت خدمات الكهرباء والاتصالات في مقر المقاطعة.

وتسبب الزلزال في انهيارات صخرية أجبرت السلطات على إغلاق جزء من الطريق السريع الوطني رقم 317، والسماح فقط بمرور مركبات الطوارئ والإنقاذ بينما عملت الفرق على إزالة الأنقاض.

أكبر زلزال في المنطقة خلال 5 سنوات

وذكرت قناة CCTV أن هذا الزلزال هو الأكبر في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن مركزه كان في بلدة مارو بمقاطعة باكين.

وقال نائب رئيس البلدة، لاوانج داجبو، إن الزلزال شُعر به بوضوح في مكتب البلدة الذي لحقت به تشققات في الجدران.

وأكدت وكالة شينخوا أنه تم تفعيل استجابة الطوارئ للكوارث الزلزالية من المستوى الثاني في المنطقة.