الصين.. عملية إنقاذ شاملة إثر زلزال بقوة 7 ريختر

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أمر الرئيس الصيني شي جين بينج، ببذل قصارى الجهود في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وذلك إثر وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بمقاطعة بمنطقة شيزانج ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وشدد الرئيس الصيني، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، على ضرورة بذل كل جهد ممكن تقليلا للخسائر البشرية إلى أدنى حد ممكن.. وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وكانت السلطات المحلية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مصرع 16 شخصا على الأقل وإصابة 65 آخرين، جراء وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت السلطات المحلية، بأن المسئولين ما زالوا يقيمون حجم الأضرار، بينما تتواصل جهود الإغاثة من الكوارث.

من جانبها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.