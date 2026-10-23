قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسابقة 30 ألف معلم 2027.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الغربي السوري ويغلق عدة طرق
ميلانيا ترامب: وقف إطلاق النار في مدينة أوكرانية لتسهيل دخول المساعدات وإجلاء المدنيين
الجيش الباكستاني: مقتل 10مسلحين خلال عمليات أمنية في إقليم بلوشستان
مخدرات على ناقلة نفط.. إندونيسيا: ضبط 1.16 طن «كيتامين» و8 من طاقم السفينة
محامي الأمن القومي الأمريكي لـ صدى البلد: ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران قد تشعل حربا إقليمية شاملة
مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بقوة 7 درجات في التبت الصينية
مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنعنا من دخول القدس وتسمح للمستوطنين
الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد
هجوم مسلح على جنازة في الأردن يُسقط 6 قتلى ويصيب 28 بمحافظة الكرك
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بقوة 7 درجات في التبت الصينية

زلزال
زلزال
أ ش أ

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم /الجمعة/، مصرع 16 شخصًا وإصابة 76 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب محافظة باقين بمدينة ناجتشو في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي البلاد.

وذكرت السلطات - خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لحكومة مدينة ناجتشو - أنه تم نشر أكثر من 5 آلاف فرد للمشاركة في عمليات الإغاثة؛ بما يشمل البحث والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية وتوفير المأوى المؤقت والإمدادات الأساسية، وفق وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضحت أن عمليات الإنقاذ تتواصل على قدم وساق، مع إنشاء مركز قيادة ميداني لتنسيق جهود الإغاثة، إلى جانب تكثيف المراقبة على مدار الساعة للمناطق المعرضة للمخاطر، بما في ذلك المنحدرات الجبلية والخزانات ومحطات الكهرباء والأنهار والمباني غير الآمنة ومحطات الاتصالات.

وأضافت السلطات أن أعمال إصلاح مرافق الاتصالات والكهرباء المتضررة جارية، فيما تنسق أجهزة رصد الزلازل والأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ لإصدار تحذيرات في الوقت المناسب بشأن الهزات الارتدادية والظروف الجوية السيئة.

من جانبها، أوفدت جمعية الصليب الأحمر الصينية فريق عمل إلى المنطقة المنكوبة لتنسيق جهود الإغاثة، وخصصت 3800 مجموعة من مستلزمات الإغاثة، تشمل أدوات أساسية للأسر ومستلزمات النظافة والمدافئ والخيام والسترات والأسرة القابلة للطي والأغطية.

كما خصص الاتحاد الصيني للأعمال الخيرية 3 ملايين يوان، بما يعادل نحو 446 ألفًا و561 دولارًا، لدعم جهود الإنقاذ الطارئة.

السلطات المحلية الصين مقياس ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

التجارة العالمية

8 ممرات لوجستية ترسم خريطة التجارة الجديدة.. مصر تستهدف التحول إلى مركز عالمي للنقل والتصدير

منتدى مصر

منتدى مصر يفتح ملف الإنجازات.. حوار مجتمعي لتحديد أولويات التنمية حتى 2030

قوات الاحتلال

الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الخليل ويشدد إغلاق الحواجز بالضفة الغربية.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد