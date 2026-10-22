اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

بينما يترقب ملايين المستفيدين من أصحاب المعاشات، تحسين مستوى الدخول لمواجهة أعباء المعيشة المتصاعدة، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم أصحاب المعاشات، وتتصدر هذه التطورات زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتباراً من شهر يناير المقبل لعام 2027، ليقفز من 1755 جنيهاً وصولاً إلى 2080 جنيهاً بزيادة صافية قدرها 325 جنيهاً، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل كبار السن وأسرهم وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات في يناير 2027، لترتفع قيمته من 1755 جنيهًا إلى 2080 جنيهًا، وفقًا للتعديلات المقررة على الحدود التأمينية.

موعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ويأتي هذا التعديل الذي أقرته هيئة التأمين الاجتماعي، ضمن التغييرات التي تشمل أيضًا رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من يناير المقبل.

قيمة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027

من المقرر أن يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا بدءًا من يناير 2027، مقارنة بـ1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة تبلغ 325 جنيهًا.

قيمة الحد الأدنى للمعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن التعديل يأتي في إطار التغييرات المقررة على الحدود التأمينية، والتي تتضمن تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش

يبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كيفية تحديد قيمة المعاش في مصر

ترتبط قيمة المعاش بعدد من العوامل التأمينية، أبرزها قيمة أجر الاشتراك التأميني ومدة الاشتراك، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدد من المنافذ، تشمل:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش

- المحافظ الإلكترونية المخصصة لصرف المعاشات.

- البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

- مكاتب البريد المصري.

- فروع البنوك.