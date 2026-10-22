صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 خلال ساعات.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتبارًا من اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

ويشمل جدول الصرف العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المعتمدة لكل جهة إدارية ومنظومة الصرف الإلكتروني.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.