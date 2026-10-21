المالية: نستهدف أن يصل الحيز المالي إلى 4 تريليون و800 مليار جنيه

قال وزير المالية، إن الدولة تعمل على توفير تمويل أكثر للمواطنين دون أعباء إضافية والعمل على خفض الدين وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

واضاف خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحيز المالي في العام المالي الماضي وصل إلى 2 تريليون و300 مليار، ونستهدف أن يصل الحيز المالي في عام 2030/2029 إلى 4 تريليون و800 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة قادرة على تحقيق هذا الحيز المالي، ونستهدف تحقيقه بدون أعباء ضريبية جديدة مؤثرة، أو خلق مشاكل اقتصادية مثل التضخم وزيادة الأسعار.

واسترسل: نستهدف تحقيق الحيز مع خفض الدين العام، مشددا على أن الدولة قادرة على تحقيق هذا الهدف وسيشعر به المواطنين.