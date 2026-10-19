بعد قرار المرتبات.. هل يتم تبكير صرف المعاشات؟

وفقاً للجدول الزمني الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 يأتي على النحو التالي:

​موعد الصرف الرسمي

• ​البداية: يبدأ الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 لجميع المستفيدين (الذين يبلغ عددهم نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد).

ولم يصدر قرار رسمي بتبكير الموعد العام لصرف المعاشات قبل هذا التاريخ، حيث يُصرف المعاش مع بداية كل شهر ميلادي.

​أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026

و​تتعدد المنافذ المتاحة لصرف المعاشات لتخفيف التكدس ومنها:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.

2. ​مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

3. ​فروع البنوك التجارية ومنافذ شركة فوري.

4. ​المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

​طريقة الاستعلام الإلكتروني

و​يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وقيمته إلكترونياً من خلال:

1. ​الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. ​اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية".

3. ​إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على "استعلام".

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

وكانت أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للعاملين في الجهاز الإداري والوزارات والهيئات الحكومية لشهور الربع الأخير من العام (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2026)، وجاءت المواعيد كالتالي:

​1. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

• ​تاريخ البدء: تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 (بدلاً من يوم 24 أكتوبر وفقاً لقرار التبكير).

• ​مدة الصرف: يستمر صرف المرتبات والمتأخرات عبر منظومة الصرف الإلكتروني على مدار عدة أيام متتالية لتخفيف التكدس.

​2. جدول مواعيد صرف الأشهر المقبلة (نوفمبر وديسمبر 2026)

• ​مرتبات شهر نوفمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

• ​مرتبات شهر ديسمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

​أماكن وصحائف الصرف المتاحة:

و​يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم المالية فور إتاحتها عبر الحسابات البنكية من خلال:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.

2. ​فروع البنوك المختلفة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

3. ​فروع البريد المصري.