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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار المرتبات.. هل يتم تبكير صرف المعاشات؟

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

وفقاً للجدول الزمني الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 يأتي على النحو التالي:

​موعد الصرف الرسمي

• ​البداية: يبدأ الصرف رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 لجميع المستفيدين (الذين يبلغ عددهم نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد).

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر

ولم يصدر قرار رسمي بتبكير الموعد العام لصرف المعاشات قبل هذا التاريخ، حيث يُصرف المعاش مع بداية كل شهر ميلادي.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026

و​تتعدد المنافذ المتاحة لصرف المعاشات لتخفيف التكدس ومنها:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

2. ​مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

3. ​فروع البنوك التجارية ومنافذ شركة فوري.

4. ​المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

​طريقة الاستعلام الإلكتروني

و​يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وقيمته إلكترونياً من خلال:

معاش تكافل وكرامة

1. ​الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. ​اختيار أيقونة "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية".

3. ​إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على "استعلام".

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

الاستعلام علي المعاش

وكانت أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للعاملين في الجهاز الإداري والوزارات والهيئات الحكومية لشهور الربع الأخير من العام (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2026)، وجاءت المواعيد كالتالي:

​1. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر2026

• ​تاريخ البدء: تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 (بدلاً من يوم 24 أكتوبر وفقاً لقرار التبكير).

• ​مدة الصرف: يستمر صرف المرتبات والمتأخرات عبر منظومة الصرف الإلكتروني على مدار عدة أيام متتالية لتخفيف التكدس.

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​2. جدول مواعيد صرف الأشهر المقبلة (نوفمبر وديسمبر 2026)

• ​مرتبات شهر نوفمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

• ​مرتبات شهر ديسمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

​أماكن وصحائف الصرف المتاحة:

و​يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم المالية فور إتاحتها عبر الحسابات البنكية من خلال:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.

2. ​فروع البنوك المختلفة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

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3. ​فروع البريد المصري.

المعاشات صرف المعاشات موعد المعاشات التأمينات الاجتماعية هيئة التأمين الاجتماعي

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