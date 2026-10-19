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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نصف مليون جنيه أرباح.. تفاصيل شهادة ابن مصر من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
قسم الخدمات

تُعد شهادة "ابن مصر" الثلاثية من أبرز الأوعية الادخارية ذات العائد المتناقص التي يقدمها بنك مصر لتلبية احتياجات الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم بعائد متدرج على مدار 3 سنوات.

​وفيما يلي التفاصيل الكاملة للشهادة، نسب العائد، ودوريات الصرف:

​أولاً: الخصائص الأساسية للشهادة

• ​مدة الشهادة: 3 سنوات.

بعد رفع العائد.. بنك مصر يعيد رسم خريطة الادخار بشهادات جديدة ومزايا متنوعة

• ​الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

• ​الفئة المستهدفة: الأفراد الطبيعيون (المصريون والأجانب).

• ​بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

​ثانياً: نسب العائد المتناقص (حسب دورية الصرف)

و​تتيح الشهادة للعملاء اختيار دورية الصرف المناسبة لاحتياجاتهم، وتأتي النسب على النحو التالي:

بنك مصر 2026

1.  ​دورية الصرف السنوية:

◦ ​السنة الأولى: 22%

◦ ​السنة الثانية: 17.50%

◦ ​السنة الثالثة: 13.25%

2.  ​دورية الصرف الشهرية:

◦ ​السنة الأولى: 20.50%

◦ ​السنة الثانية: 16.25%

◦ ​السنة الثالثة: 12.25%

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

​ثالثاً: أمثلة حسابية للعائد (استثمار 100 ألف ومليون جنيه - بالعائد السنوي)

•  ​عند استثمار 100 ألف جنيه (عائد سنوي):

◦ ​السنة الأولى: 22,000 جنيه.

◦ ​السنة الثانية: 17,500 جنيه.

◦ ​السنة الثالثة: 13,250 جنيهًا.

◦ ​(إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 52,750 جنيهًا، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ 100 ألف جنيه بنهاية المدة).

رفع عائد ودائع بنك مصر

•  ​عند استثمار مليون جنيه (عائد سنوي):

◦ ​السنة الأولى: 220,000 جنيه.

◦ ​السنة الثانية: 175,000 جنيه.

◦ ​السنة الثالثة: 132,500 جنيه.

◦ ​(إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 527,500 جنيه، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ مليون جنيه).

​رابعاً: المزايا وشروط الاسترداد والاقتراض

بنك مصر

​الاسترداد: يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفقاً لقواعد الاسترداد المعلنة في البنك.

• ​الاقتراض: يتيح بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة بنسب مئوية محددة وفقاً لشروط وقواعد البنك.

•  ​طرق الشراء: يمكن ربح وشرء الشهادة بسهولة من خلال: 

A. ​فروع بنك مصر المنتشرة في جميع المحافظات (أكثر من 900 فرع).

شهادات ادخار عالية من بنك مصر

B. ​تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي (BM Online).

C. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنك.

منتج تمويلي جديد من بنك ناصر 

وكان أطلق بنك ناصر الاجتماعي منتجاً تمويلياً جديداً تحت مسمى «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي» والموجه خصيصاً لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة».

​وفيما يلي تفاصيل التمويل، شروطه، والأوراق المطلوبة للحصول عليه:

​أولاً: تفاصيل وقيمة التمويل

بنك مصر

• ​قيمة التمويل: تبدأ من 5,000 جنيه كحد أدنى وصولاً إلى 30,000 جنيه كحد أقصى (تتحدد بناءً على احتياجات المشروع ونسبة عبء الدين).

• ​مدة السداد: تتراوح بين سنة واحدة وحتى 3 سنوات كحد أقصى.

• ​نظام السداد: يتم سداد الأقساط بشكل شهري.

•  ​الأنشطة التي يشملها التمويل:

◦ ​المشروعات الزراعية (الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط).

◦ ​المشروعات الصناعية والصغيرة.

بنك مصر

◦ ​المشروعات التجارية (شراء وبيع السلع).

◦ ​المشروعات الخدمية.

◦ ​المشروعات المنزلية (التي يمكن إدارتها من المنزل وفقاً لطبيعة النشاط).

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