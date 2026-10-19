قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للعاملين في الجهاز الإداري والوزارات والهيئات الحكومية للشهور الربع الأخير من العام (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2026)، وجاءت المواعيد كالتالي:

​1. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

• ​تاريخ البدء: تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 (بدلاً من يوم 24 أكتوبر وفقاً لقرار التبكير).

• ​مدة الصرف: يستمر صرف المرتبات والمتأخرات عبر منظومة الصرف الإلكتروني على مدار عدة أيام متتالية لتخفيف التكدس.

​2. جدول مواعيد صرف الأشهر المقبلة (نوفمبر وديسمبر 2026)

• ​مرتبات شهر نوفمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

• ​مرتبات شهر ديسمبر 2026: يبدأ الصرف يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

​أماكن وصحائف الصرف المتاحة:

و​يمكن للموظفين صرف مستحقاتهم المالية فور إتاحتها عبر الحسابات البنكية من خلال:

1. ​ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات.

2. ​فروع البنوك المختلفة المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

3. ​فروع البريد المصري.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

وكانت أعلنت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات العاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، موكداً أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها عن كل شهر، إضافة إلى تخصيص 3 أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالقطاع الإداري بالدولة والتنزيل المتدرج للضغط على منافذ وسيلة الصرف الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات الربع الأخير من عام 2026

وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الخطة الزمنية التفصيلية لمواعيد صرف المرتبات والمتأخرات على النحو التالي:

شهر أكتوبر 2026:

بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخميس 22 أكتوبر 2026.

صرف المتأخرات: أيام 7، 11، 12 أكتوبر 2026.

شهر نوفمبر 2026:

بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخامس والعشرين/الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

صرف المتأخرات: أيام 8، 9، 10 نوفمبر 2026.

شهر ديسمبر 2026:

بدء صرف المرتبات: اعتباراً من الخميس 24 ديسمبر 2026.

صرف المتأخرات: أيام 8، 9، 10 ديسمبر 2026.

إتاحة الأجور عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن كافة مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد والتواريخ المعلنة والمسجلة على المنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية بالموظفين والعاملين في كافة الجهات الإدارية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، لافتةً إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب والإيداع في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، ودون الحاجة للتجمهر في اليوم الأول للصرف.