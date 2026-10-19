هدية من الدولة| 30 ألف جنيه تمويلا لمستفيدي تكافل وكرامة.. المستندات والخطوات

أطلق بنك ناصر الاجتماعي منتجاً تمويلياً جديداً تحت مسمى «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي» والموجه خصيصاً لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة». وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التمكين الاقتصادي والانتقال بالمستفيدين من مظلة الدعم إلى الإنتاج والاعتماد على الذات،

​وفيما يلي تفاصيل التمويل، شروطه، والأوراق المطلوبة للحصول عليه:

​أولاً: تفاصيل وقيمة التمويل

• ​قيمة التمويل: تبدأ من 5,000 جنيه كحد أدنى وصولاً إلى 30,000 جنيه كحد أقصى (تتحدد بناءً على احتياجات المشروع ونسبة عبء الدين).

• ​مدة السداد: تتراوح بين سنة واحدة وحتى 3 سنوات كحد أقصى.

• ​نظام السداد: يتم سداد الأقساط بشكل شهري.

• ​الأنشطة التي يشملها التمويل:

◦ ​المشروعات الزراعية (الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط).

◦ ​المشروعات الصناعية والصغيرة.

◦ ​المشروعات التجارية (شراء وبيع السلع).

◦ ​المشروعات الخدمية.

◦ ​المشروعات المنزلية (التي يمكن إدارتها من المنزل وفقاً لطبيعة النشاط).

​ثانياً: شروط الحصول على التمويل

1. ​السن: ألا يقل عمر العميل عن 21 عاماً وألا يزيد على 60 عاماً وقت منح التمويل.

2. ​الاستهداف: أن يكون المتقدم من المستفيدين الفعليين من برنامج «تكافل وكرامة» القادرين على العمل.

3. ​الالتزام: سداد الأقساط الشهرية بانتظام والالتزام بمدة القرض المحددة.

​ثالثاً: المستندات المطلوبة للتقديم

• ​صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لكل من (العميل والضامن).

• ​إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل (كهرباء، غاز، مياه).

• ​إيصال مرافق حديث لمقر المشروع (وفي حالة المشروعات المنزلية، يُكتفى بإيصال مرافق المنزل).

• ​عقد إيجار أو تمليك لسكن العميل.

• ​عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

​رابعاً: كيفية التقديم والجهات المتاحة

و​أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر عدة قنوات لتلقي طلبات التمويل لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:

1. ​منصة «تمكين» الرقمية: التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والإطار الجامع للخدمات المالية للاستثمار والتمكين الاقتصادي.

2. ​فروع بنك ناصر الاجتماعي: عبر مختلف الفروع المنتشرة بالمحافظات.

3. ​مكاتب الهيئة القومية للبريد: والتي تم إتاحة التقديم من خلالها للاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد وتقريب الخدمات للمستفيدين.