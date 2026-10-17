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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف
موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المقبل، وفقًا للمعلومات الواردة، ليستفيد نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد من المستحقات الشهرية بالقيمة الجديدة المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15%، التي بدأ صرفها مع مستحقات يوليو الماضي، وسط إتاحة وسائل متعددة للحصول على الأموال، تشمل ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

ويترقب أصحاب المعاشات والمستفيدون موعد الصرف مع اقتراب بداية الشهر الجديد، لمعرفة توقيت إتاحة المستحقات والوسائل المتاحة للحصول عليها، إلى جانب طرق الاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا.

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أين يمكن صرف معاشات نوفمبر 2026؟

تتعدد أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026 لتتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، سواء من خلال المنافذ التقليدية أو الخدمات الرقمية، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

ويستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدون الاستفادة من هذه القنوات للحصول على مستحقاتهم، وفقًا للوسائل المتاحة لهم، بما يساعد على توزيع عمليات الصرف على أكثر من منفذ بدلًا من الاعتماد على وسيلة واحدة.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف، وتوفير السيولة النقدية الكافية في جميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، بهدف تجنب الزحام أو تأخر حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

هل توجد زيادة جديدة في المعاشات خلال نوفمبر 2026؟

لا توجد زيادة جديدة في قيمة المعاشات خلال الفترة الحالية، وفقًا للمعلومات الواردة في النص، إذ سبق تطبيق الزيادة السنوية في يوليو الماضي بنسبة 15%، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

وبناءً على ذلك، تُصرف معاشات نوفمبر 2026 بالقيمة الجديدة المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية السابقة، ولا تتضمن المعلومات الواردة إعلانًا عن زيادة إضافية خلال الشهر المقبل.

ويظل موعد الصرف وقيمة المستحقات من أبرز التفاصيل التي يهتم أصحاب المعاشات والمستفيدون بمعرفتها مع بداية كل شهر، إلى جانب التأكد من البيانات التأمينية ومعرفة الوسائل المتاحة للحصول على الأموال بسهولة.

كيف تستعلم عن معاشات نوفمبر 2026 بالرقم القومي؟

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على «استعلام» لاستكمال العملية.

وتتيح هذه الخطوات للمواطن الوصول إلى خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى الاكتفاء بالاستفسار من منافذ الصرف، مع ضرورة إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة لاستكمال الطلب.

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هل بدأ بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر مبكرًا؟

بدأ بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر مبكرًا اعتبارًا من يوم الخميس 15 أكتوبر، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للمعلومات الواردة، وذلك لعدد من الفئات المستحقة من خلال جميع فروع البنك ومنافذه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويهدف الصرف المبكر إلى توفير السيولة المالية اللازمة للمستفيدين قبل موعد الصرف الرسمي، مع إتاحة الحصول على المستحقات للفئات التي تنطبق عليها شروط الخدمة وضوابطها.

ويختلف الصرف المبكر الذي يتيحه بنك ناصر الاجتماعي عن موعد الصرف العام المقرر لمعاشات نوفمبر، إذ يرتبط بالخدمة والفئات المستفيدة منها، بينما يبدأ الموعد العام للصرف اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المقبل.

من الفئات المستحقة لصرف معاشات نوفمبر مبكرًا؟

تشمل الفئات المستحقة لخدمة الصرف المبكر لمعاشات نوفمبر 2026، وفقًا للمعلومات الواردة، الفئات الآتية:

أصحاب المعاشات: الذين تُحوَّل مستحقاتهم الشهرية إلى بنك ناصر الاجتماعي.

ورثة أصحاب المعاشات: وهم المستحقون الذين يحصلون على المعاش من خلال البنك.

الأرامل والمستحقون: الذين تُصرف مستحقاتهم التأمينية عبر بنك ناصر الاجتماعي.

العملاء المنتظمون: الذين تُحوَّل معاشاتهم الشهرية بانتظام إلى البنك.

المشتركون في خدمة الصرف المبكر: ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي يحددها البنك.

وتتوقف الاستفادة من خدمة الصرف المبكر على انطباق الشروط والضوابط التي يحددها بنك ناصر الاجتماعي، ولذلك ينبغي للفئات الراغبة في الاستفادة من الخدمة التأكد من انطباق الشروط عليها قبل التوجه إلى منافذ الصرف.

موعد زيادة المعاشات

ما أهم المعلومات التي يحتاج أصحاب المعاشات إلى معرفتها؟

يمكن تلخيص أبرز المعلومات المتعلقة بمعاشات نوفمبر 2026 في النقاط الآتية:

موعد الصرف العام: يبدأ اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2026.

عدد المستفيدين: نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

الزيادة السنوية المطبقة: 15%، وبدأ صرفها مع مستحقات يوليو الماضي.

تكلفة الزيادة السنوية: تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه.

أماكن الصرف: ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

الاستعلام الإلكتروني: من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

الصرف المبكر عبر بنك ناصر الاجتماعي: بدأ يوم الخميس 15 أكتوبر، ويستمر حتى نهاية الشهر للفئات المستحقة.

زيادة المعاشات 2026

وتساعد معرفة هذه التفاصيل أصحاب المعاشات والمستفيدين على تحديد موعد الحصول على المستحقات، واختيار وسيلة الصرف المناسبة، والاستعلام عن بيانات ملف المعاش إلكترونيًا، مع التمييز بين موعد الصرف العام وخدمة الصرف المبكر التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لفئات محددة.

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