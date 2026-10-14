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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال ساعات.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر.. رابط الاستعلام

صرف معاش تكافل وكرامة غدا
صرف معاش تكافل وكرامة غدا
رشا عوني

خلال ساعات، تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر للمستحقين، حيث تترقب ملايين الأسر المستفيدة من البرنامج، صرف الدعم النقدي الشهري في موعده.

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك على مستوى الجمهورية. 

استعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الموعد الرسمي لصرف المعاش للمستفيدين | المصري اليوم

 

ويترقب ملايين المواطنين موعد إتاحة مستحقات البرنامج، الذي يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في تلبية متطلبات المعيشة.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الخميس، مع متابعة عمليات إتاحة المستحقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتيسير حصول المستفيدين على الدعم النقدي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بالدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتلقي الشكاوى من هنــــــــــــا، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الخانة الظاهرة، والضغط إما على استعلام لمعرفة قيمة المعاش، أو الضغط على أيقونة تسجيل الشكوى لإرسالها.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي المتاحة، كما تتيح بطاقات البرنامج إجراء عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات. 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg/ 
  2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
  3. إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة الدعم.
  4. الضغط على «استعلام» لمعرفة حالة البطاقة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل مصر.

-أن يكون عمر المتقدم 65 عاما فأكثر بالنسبة إلى الفئات المستحقة للدعم على أساس السن.

-أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تعوقهم عن العمل.

-التزام الأطفال المقيدين بالتعليم في الأسر المستفيدة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

-عدم تجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

أعداد المستفيدين من البرنامج

ويستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن، فيما تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وفقًا لبيانات منشورة في التغطيات الصحفية للبرنامج. 

ويأتي البرنامج ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للأسر المستحقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن «19680» لتلقي استفسارات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومساعدتهم في تقديم الشكاوى المتعلقة ببطاقات الدعم أو الاستفسار عن المستحقات المالية وموقف الصرف.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
 

1- الأسر التي تعاني من الفقر
2- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت
3- ذوو الإعاقة
4- الأيتام
5- النساء التي تعول (أرامل، مطلقات)
6- أطفال المدارس من الأسر المستحقة

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