يترقب المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف الدعم النقدي لشهر أكتوبر 2026، للتعرف على موعد إتاحة المستحقات وطرق الصرف، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات الجديدة وشروط استمرار الاستحقاق، ويأتي البرنامج ضمن جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها على تلبية متطلبات المعيشة.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم الخميس 15 أكتوبر، وفقا للموعد الدوري المحدد لصرف الدعم النقدي في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

ويستفيد من البرنامج المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إتاحة الحصول على المستحقات من خلال وسائل الصرف المعتمدة، وينصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على أي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو إجراءات تحديث البيانات.

معاش

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيا عن موقف طلبات الحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة بالبرنامج.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4. الضغط على زر الاستعلام.

5. مراجعة النتيجة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الاستحقاق.

وتتيح الخدمة للمواطنين متابعة بياناتهم والتعرف على موقف الدعم، مع إمكانية مراجعة الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات أو استكمال المستندات.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

تتوفر مستحقات تكافل وكرامة من خلال منافذ الصرف المعتمدة، وتشمل مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي التي تدعم البطاقات المستخدمة، إلى جانب وسائل الصرف الأخرى المتاحة وفقا لنظام كل مستفيد.

ويفضل التأكد من صلاحية بطاقة الصرف قبل التوجه إلى المنافذ، ومتابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بالحصول على المستحقات.

معاش

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الأسر محدودة الدخل التي تواجه صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية، وكبار السن المستوفين لشروط الاستحقاق، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تشملها قواعد البرنامج.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم لمراجعة البيانات والمستندات وإجراء البحث الاجتماعي للتحقق من استيفاء الشروط، ولا يعني تقديم الطلب الحصول على المساعدة تلقائيا، إذ يتوقف القبول على نتيجة فحص الحالة.

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

قد يتوقف صرف معاش تكافل وكرامة أو يجري تجميده في بعض الحالات التي تستدعي مراجعة الاستحقاق، مثل وجود بيانات غير صحيحة أو عدم استيفاء الشروط المقررة أو حدوث تغييرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد تؤثر على أحقيته في الدعم.

وقد تطلب الجهات المختصة تحديث البيانات أو تقديم مستندات إضافية للتأكد من استمرار الاستحقاق، وفي حالة توقف الصرف، يُنصح المستفيد بالاستعلام عن السبب ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة الإجراءات المطلوبة وفقا لطبيعة الحالة.

كيفية متابعة مستجدات تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين متابعة أخبار معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ومواعيد الصرف وشروط الاستحقاق عبر القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة عند تداول أخبار وقف الدعم أو حذف المستفيدين، والتأكد من موقف كل حالة من خلال خدمة الاستعلام الرسمية.