قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماركوف: الجيش الأوكراني تلقى مساعدات من إيلون ماسك والبنتاجون و90% منها أمريكية
بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي
مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك
اتحاد الصناعات: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة
إحباط مخطط لاستهداف رئيس وزراء بولندا.. والشرطة تلقي القبض على المشتبه به
جديد بالنسبة لي.. أول تعليق من زيلينسكي على إعلان وقف إطلاق النار مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

معاش
معاش
محمد غالي

يترقب المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف الدعم النقدي لشهر أكتوبر 2026، للتعرف على موعد إتاحة المستحقات وطرق الصرف، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات الجديدة وشروط استمرار الاستحقاق، ويأتي البرنامج ضمن جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها على تلبية متطلبات المعيشة.

معاش

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم الخميس 15 أكتوبر، وفقا للموعد الدوري المحدد لصرف الدعم النقدي في اليوم الخامس عشر من كل شهر.

ويستفيد من البرنامج المواطنون الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إتاحة الحصول على المستحقات من خلال وسائل الصرف المعتمدة، وينصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على أي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو إجراءات تحديث البيانات.

معاش

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيا عن موقف طلبات الحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة بالبرنامج.
2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4. الضغط على زر الاستعلام.
5. مراجعة النتيجة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الاستحقاق.

وتتيح الخدمة للمواطنين متابعة بياناتهم والتعرف على موقف الدعم، مع إمكانية مراجعة الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات أو استكمال المستندات.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

تتوفر مستحقات تكافل وكرامة من خلال منافذ الصرف المعتمدة، وتشمل مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي التي تدعم البطاقات المستخدمة، إلى جانب وسائل الصرف الأخرى المتاحة وفقا لنظام كل مستفيد.

ويفضل التأكد من صلاحية بطاقة الصرف قبل التوجه إلى المنافذ، ومتابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بالحصول على المستحقات.

معاش

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الأسر محدودة الدخل التي تواجه صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية، وكبار السن المستوفين لشروط الاستحقاق، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تشملها قواعد البرنامج.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم لمراجعة البيانات والمستندات وإجراء البحث الاجتماعي للتحقق من استيفاء الشروط، ولا يعني تقديم الطلب الحصول على المساعدة تلقائيا، إذ يتوقف القبول على نتيجة فحص الحالة.

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

قد يتوقف صرف معاش تكافل وكرامة أو يجري تجميده في بعض الحالات التي تستدعي مراجعة الاستحقاق، مثل وجود بيانات غير صحيحة أو عدم استيفاء الشروط المقررة أو حدوث تغييرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد تؤثر على أحقيته في الدعم.

وقد تطلب الجهات المختصة تحديث البيانات أو تقديم مستندات إضافية للتأكد من استمرار الاستحقاق، وفي حالة توقف الصرف، يُنصح المستفيد بالاستعلام عن السبب ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة الإجراءات المطلوبة وفقا لطبيعة الحالة.

كيفية متابعة مستجدات تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين متابعة أخبار معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ومواعيد الصرف وشروط الاستحقاق عبر القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة عند تداول أخبار وقف الدعم أو حذف المستفيدين، والتأكد من موقف كل حالة من خلال خدمة الاستعلام الرسمية.

معاش معاش تكافل وكرامه تكافل وكرامه شهر اكتوبر معاش شهر اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

صورة توضيحية

طهران تتمسك بشروط التفاوض.. وترامب يحذر من تحركات إيرانية محتملة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي يبحث وزيرة الخارجية اليمنية التصعيد الحوثي الأخير

وزيرا خارجية كرواتيا وأوكرانيا ورئيس وزراء سلوفينيا

وزيرا خارجية كرواتيا وأوكرانيا ورئيس وزراء سلوفينيا يدينون الهجوم علي مطار الملك خالد بالرياض

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد