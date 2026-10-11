كارثة في سيستم التأمينات.. حماتها اتوفت من 23 عام والهيئة تأمينات تعيد تقسيم المعاش

كشفت إحسان السيد محمود حمزة، من محافظة بورسعيد، عن كارثة فى سيستم التأمينات بعد ان اعاد السيستم حماتها المتوفاه من 23 عام للحياة لتقاسمها فى معاش زوجها.

ووجهت السيدة أحسان استغاثة للجهات المعنية للتدخل العاجل وحل أزمتها مع المعاش، بعدما فوجئت بتوقف معاش والدها وتقاسم معاش زوجها مع حماتها المتوفاة منذ 23 عامًا، بسبب خطأ قالت إنه موجود في سيستم المعاشات.

حماتها اتوفت من 23 عام والتأمينات تعيدها لتقاسم زوجة ابنها فى المعاش | تفاصيل

وارجعت سيدة بورسعيد تفاصيل الواقعة إلى عام 1993، عندما توفي زوج السيدة إحسان، لتبدأ بعدها في الحصول على معاش عن زوجها ووالدها، كما تولت رعاية نجلها من ذوي الهمم حتى بلغ من العمر 50 عامًا، قبل أن تفقده يوم 8 يناير من العام الجاري.

وفوجئت السيدة المسنة، في الأول من أكتوبر الجاري، بتوقف معاش والدها، إلى جانب اكتشافها وجود حماتها المتوفاة منذ 23 عامًا شريكة لها في معاش زوجها، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية لها، خاصة أنها تعتمد على المعاش في تلبية احتياجاتها المعيشية.

وتوجهت إحسان إلى مكتبي تأمينات للاستفسار عن سبب المشكلة، حيث أوضح لها الموظفون أن حماتها مسجلة كشريكة لها في المعاش، وطلبوا منها تقديم مستندات تثبت وفاتها، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الخطأ الموجود في سيستم المعاشات.

وناشدت السيدة إحسان السيد محمود حمزة الجهات المعنية بسرعة فحص شكواها وتصحيح البيانات المسجلة، وإعادة مستحقاتها المالية، مؤكدة أنها تعاني من المرض وتحتاج إلى كل جنيه من المعاش لتوفير احتياجاتها الأساسية، مطالبة بإنهاء معاناتها في أسرع وقت ممكن.