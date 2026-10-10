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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 يوم 15 أكتوبر، للأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الاستحقاق من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب التعرف على خطوات الاستعلام وأماكن صرف الدعم وأبرز شروط الحصول عليه وأسباب وقف المعاش أو تجميده.

متى يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026؟

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 يوم 15 أكتوبر، ويستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقًا للموعد الوارد في البيانات المقدمة، ويستهدف البرنامج دعم الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المقررة.

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وتزداد أهمية معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة مع اقتراب موعد إتاحة المستحقات الشهرية، إذ يحرص المستفيدون على متابعة مواعيد الصرف والتأكد من حالة الاستحقاق قبل التوجه إلى منافذ صرف المعاش، بما يساعدهم على معرفة الإجراءات المطلوبة للاستعلام عن الدعم.

ما رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 بالرقم القومي؟

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج، بما يتيح للمستفيدين متابعة بيانات الاستحقاق إلكترونيًا.

ويمكن الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى من خلال الرابط الآتي:

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة: بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

وتتيح الخدمة للمستفيدين الاستعلام عن بيانات المعاش باستخدام الوسائل والبيانات المطلوبة عبر البوابة الرسمية، مع ضرورة إدخال المعلومات بصورة صحيحة حتى يتمكن المستفيد من متابعة حالة الطلب أو الاستحقاق.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

ما خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026؟

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات الآتية.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

كتابة الاسم الرباعي للمستحق لمعاش تكافل وكرامة.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على كلمة «استعلام».

الاطلاع على البيانات التي تظهر للمستعلم بعد إتمام الخطوات المطلوبة.

وتساعد هذه الخطوات المستفيدين على متابعة بيانات معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 إلكترونيًا، بدلًا من الاكتفاء بالبحث عن موعد الصرف، كما تتيح لهم مراجعة المعلومات المرتبطة بالاستحقاق وفقًا للبيانات التي تظهر عبر الخدمة الإلكترونية.

وينبغي للمستفيد إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مع تحديد الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه، ثم مراجعة النتائج التي تظهر بعد الضغط على زر الاستعلام، حتى يتمكن من التعرف على المعلومات المتاحة بشأن حالته.

ما شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة 2026؟

يخضع الحصول على دعم تكافل وكرامة لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجري على أساسها تقييم طلبات المتقدمين، بهدف تحديد مدى انطباق معايير الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي على الأسرة أو الفرد، وتشمل أبرز الشروط الواردة ما يأتي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.

انطباق معايير الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي على الأسرة أو الفرد.

عدم امتلاك مصدر دخل ثابت يتجاوز الحدود المقررة للاستحقاق.

انطباق شروط الفئة المستهدفة على المتقدم.

الالتزام، بالنسبة لبرنامج «تكافل»، بالضوابط المتعلقة بانتظام الأبناء في التعليم.

تقديم البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل حالة.

ويعتمد تقييم طلبات الحصول على الدعم على مدى استيفاء الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراجعة البيانات والمستندات المقدمة بحسب طبيعة الحالة، ولذلك فإن معرفة شروط الاستحقاق تمثل خطوة مهمة للأسر والأفراد الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة أو متابعة موقفهم من الدعم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر

أين يمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026؟

تتعدد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026، وتشمل عددًا من المنافذ التي يمكن للمستفيدين التوجه إليها للحصول على مستحقاتهم، وفقًا للوسائل المتاحة لهم.

وتتمثل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة في المنافذ الآتية.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ويمكن للمستفيد اختيار منفذ الصرف المناسب من بين الأماكن المذكورة، مع متابعة موعد صرف معاش أكتوبر 2026 والتحقق من حالة الاستحقاق عند الحاجة، حتى يتمكن من معرفة المعلومات المرتبطة بمستحقاته الشهرية.

ما أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة؟

قد يتوقف صرف معاش تكافل وكرامة أو يجري تجميده في بعض الحالات التي تستدعي مراجعة موقف الاستحقاق، وتختلف الأسباب وفقًا لظروف كل مستفيد ونتائج المراجعة التي تجريها الجهات المختصة.

ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم أو تجميده وجود بيانات غير صحيحة ضمن المعلومات المقدمة، أو عدم استيفاء الشروط المقررة للحصول على المعاش، أو حدوث تغييرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد تؤثر على أحقيته في الحصول على المساعدة.

وقد تتطلب بعض الحالات تحديث البيانات المسجلة أو تقديم مستندات إضافية للتحقق من استمرار الاستحقاق، وذلك بحسب طبيعة الحالة والمعلومات التي تحتاج الجهات المختصة إلى مراجعتها.

وتختلف أسباب وقف معاش تكافل وكرامة من حالة إلى أخرى، وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد ونتيجة مراجعة البيانات، ولذلك فإن متابعة المعلومات المسجلة وتقديم المستندات المطلوبة عند الحاجة من الأمور المرتبطة بمراجعة موقف الاستحقاق.

كيف يتابع المستفيد موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026؟

يمكن للمستفيد متابعة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 من خلال الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبرنامج، واستخدام بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة له لمعرفة البيانات المتاحة بشأن حالة الاستحقاق.

ومع اقتراب موعد الصرف المقرر في 15 أكتوبر 2026، يظل الاستعلام الإلكتروني وسيلة لمراجعة البيانات المرتبطة بالمعاش، إلى جانب التعرف على الإجراءات المطلوبة بحسب حالة كل مستفيد، مع استمرار الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري وفقًا للموعد الوارد في النص المقدم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

وبذلك تشمل أهم المعلومات التي يحتاج إليها المستفيد موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026، ورابط الاستعلام الإلكتروني، وخطوات معرفة البيانات، وشروط الاستحقاق، وأماكن صرف المستحقات، والأسباب المحتملة لوقف الدعم أو تجميده.

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