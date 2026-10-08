استعدادات مكثفة لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى، الترتيبات اللازمة لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر الماضى لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

موعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في منتصف شهر أكتوبر من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية استعدادات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.