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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، والارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات بين مؤسسات الدولة، ويضع احتياجات المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات وكبار السن، في مقدمة أولويات العمل.

 استكمال الربط الرقمي مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأوضح الدكتور تامر مدكور أن الهيئة تعمل على استكمال الربط الرقمي مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يتيح تبسيط الإجراءات والاستفادة من البيانات المتاحة إلكترونيًا، ويفتح المجال أمام تقديم خدمات أكثر سرعة وسهولة، لافتًا إلى أن هذا التكامل يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة ومرونة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح يستهدف تخفيف أعباء التجديد السنوي للبطاقات العلاجية لأصحاب المعاشات، من خلال إتاحة تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل، بما يقلل من الحاجة إلى تكرار إجراءات التجديد، ويجنب أصحاب المعاشات مشقة التردد على أكثر من جهة لاستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضاف مدكور أن التيسيرات المقترحة تتضمن عدم إلزام صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو اعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي من مكاتب التأمينات الاجتماعية، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي، مع الاستناد إلى البيانات المسجلة إلكترونيًا على المنظومة، بما في ذلك البيانات الخاصة باستقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية، ورفع الأعباء الإجرائية عن أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن، مؤكدًا أن استكمال الربط الرقمي بين التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويدعم توجه الهيئة نحو بناء منظومة أكثر سهولة وكفاءة، تستند إلى التكنولوجيا وتضع المواطن في صدارة الاهتمام.

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