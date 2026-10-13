قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء قرارات فصل سابقة وعلاج الإدمان.. أبرز مقترحات تعديل تعديل قانون 73
الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز الأمن القومي المصري في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية
وزارة السياحة والآثار تتابع على مدار الساعة حركة رحلات سفر وعودة المعتمرين المصريين
الهلال الأحمر يوجه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى حادث انهيار عقار حدائق القبة
السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونيًا من أول أكتوبر.. تفاصيل
الأقمار الصناعية ترصد سحب عالية ومتوسطة تؤثر على بعض المحافظات
نتنياهو يرفع سقف التهديدات قبل الانتخابات.. استعداد إسرائيلي لسيناريو «انقلاب البنادق» في الضفة الغربية
ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط ويحذرهم أنه لن ينسى تصرفاتهم
ترامب يصعّد لهجته ضد الفصائل المسلحة اليمنية: سلوكها سيئ للغاية
موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة والحرمين وقاصديهم
إخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وبدء أعمال التدعيم والصلبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة
رشا عوني

تترقب آلاف الأسر المستحقة لـ دعم تكافل وكرامة، موعد صرف المعاش خلال الساعات المقبلة، حيث تستعد وزارة التضامن لـ صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر2026، ويبحث الكثير عن استعلاك تكافل وكرامة بالرقم القومي ، ومعرفة حالة البطاقة والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة . 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة2026


يمكنك الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" بالرقم القومي عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. 

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن: من هنا https://tk.moss.gov.eg

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- الضغط على زر «استعلام».

4- ستظهر جميع بيانات المستفيد، وقيمة المعاش، وتاريخ الصرف.

صحيفة الدستور المصرية | الاستعلام عن تكافل وكرامة مارس 2026 عبر الإنترنت

 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

يستطيع المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الاستعلام وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنا: https://tk.moss.gov.eg/
 

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
 

1- الأسر التي تعاني من الفقر
2- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت
3- ذوو الإعاقة
4- الأيتام
5- النساء التي تعول (أرامل، مطلقات)
6- أطفال المدارس من الأسر المستحقة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بالدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتلقي الشكاوى من هنــــــــــــا، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الخانة الظاهرة، والضغط إما على استعلام لمعرفة قيمة المعاش، أو الضغط على أيقونة تسجيل الشكوى لإرسالها.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، أو على البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى [email protected]

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيا عن موقف طلبات الحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية..

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة بالبرنامج.
2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4. الضغط على زر الاستعلام.
5. مراجعة النتيجة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الاستحقاق.

وتتيح الخدمة للمواطنين متابعة بياناتهم والتعرف على موقف الدعم، مع إمكانية مراجعة الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات أو استكمال المستندات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة  شهر أكتوبر

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى، لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة. 

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في منتصف شهر أكتوبر من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية استعدادات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة استعلام تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر اكتوبر زيادة المعاشات طريقة التسجيل في تكافل وكرامة تكافل وكرامة2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الجونه في الدوري

الأهلي

مدرب كيتارا الأوغندي: نحلم بإقصاء الأهلي وكتابة التاريخ في إفريقيا

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد: انضمامي للزمالك مغامرة وكرة القدم أكل عيش

بالصور

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

فيديو

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد