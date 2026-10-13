الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة .. الرابط والفئات المستحقة

تترقب آلاف الأسر المستحقة لـ دعم تكافل وكرامة، موعد صرف المعاش خلال الساعات المقبلة، حيث تستعد وزارة التضامن لـ صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر2026، ويبحث الكثير عن استعلاك تكافل وكرامة بالرقم القومي ، ومعرفة حالة البطاقة والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة .

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة2026



يمكنك الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" بالرقم القومي عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن: من هنا https://tk.moss.gov.eg

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

3- الضغط على زر «استعلام».

4- ستظهر جميع بيانات المستفيد، وقيمة المعاش، وتاريخ الصرف.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستطيع المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الاستعلام وذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من هنا: https://tk.moss.gov.eg/



الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة



1- الأسر التي تعاني من الفقر

2- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت

3- ذوو الإعاقة

4- الأيتام

5- النساء التي تعول (أرامل، مطلقات)

6- أطفال المدارس من الأسر المستحقة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بالدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتلقي الشكاوى من هنــــــــــــا، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الخانة الظاهرة، والضغط إما على استعلام لمعرفة قيمة المعاش، أو الضغط على أيقونة تسجيل الشكوى لإرسالها.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، أو على البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى [email protected]

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيا عن موقف طلبات الحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية..

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الاستعلام الخاصة بالبرنامج.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4. الضغط على زر الاستعلام.

5. مراجعة النتيجة لمعرفة موقف الطلب أو حالة الاستحقاق.

وتتيح الخدمة للمواطنين متابعة بياناتهم والتعرف على موقف الدعم، مع إمكانية مراجعة الجهات المختصة في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات أو استكمال المستندات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى، لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لجميع الأسر المستحقة.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في منتصف شهر أكتوبر من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية استعدادات صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.